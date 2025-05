Honor Pad 10 tra funzioni AI e novità per la fotocamera: nuovo tablet in arrivo

Aspettando il debutto dei nuovi smartphone della serie Honor 400, il brand cinese ha anticipato l’uscita di un’altra aggiunta per il suo ecosistema. Honor Pad 10 è in dirittura d’arrivo e punterà sull’AI: ecco cosa sappiamo grazie alle primi indiscrezioni.

Honor Pad 10 nel primo teaser ufficiale: il nuovo tablet è in dirittura d’arrivo

Per ora l’azienda non ha ancora annunciato la data di presentazione di Honor Pad 10. L’uscita sarebbe prevista a stretto giro, forse già nel corso di questo mese o al massimo a giugno. Il primo teaser lascia intravedere il profilo del tablet e conferma la presenza di funzionalità legate all’AI.

In base a quanto emerso potrebbe essere il primo tablet del brand con una doppia fotocamera frontale. Non è chiaro se si tratterà di un modulo con riconoscimento del volto 3D (come Honor Magic 7 Pro) oppure di una soluzione pensata per migliorare foto e video con la selfie camera (come Honor 200 Pro).

Nel momento in cui scriviamo non ci sono ancora dettagli tecnici, né ufficiali né leak. Il precedente Pad 9 ha debuttato con un ampio schermo da 12,1″ di diagonale, un SoC Snapdragon 6 Gen 1 e 8.300 mAh di batteria. Probabilmente questi saranno i tre aspetti che verranno migliorati, ma restiamo in attesa di ulteriori novità.

Gli ultimo tablet Honor disponibili in Italia sono stati Pad V9 e Pad 9; visti i precedenti è molto probabile che anche il nuovo modello arriverà alle nostre latitudini. L’ultima parola spetta sempre al brand e per il momento gli unici dispositivi previsti per il 22 maggio sono Honor 400 e 400 Pro.