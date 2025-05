Honor Pad 10 ufficiale in Italia: display da 12″, batteria da 10.100 mAh e SoC Snapdragon

Insieme ai nuovi Honor 400 e 400 Pro la compagnia cinese ha lanciato anche un nuovo tablet, ora disponibile in Italia. Honor Pad 10 centra il bersaglio: si tratta di un terminale dal prezzo accessibile, buone specifiche tecniche ed un design elegante, subito in bundle con tastiera e penna (basta aggiungere meno di 1€ per ogni prodotto).

Honor Pad 10: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Il successore di Pad 9 e Pad V9 arriva con un look rinnovato: la fotocamera è posizionato nell’angolo in alto a sinistra e trova spazio un singolo modulo ad anello.

Il corpo è realizzato in metallo con uno spessore di soli 6,29 mm; Honor Pad 10 monta uno schermo LCD da 12,2″ 2.5K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e protezione Eye Comfort (contro l’affaticamento della vista).

Presente all’appello una batteria a lunga durata da 10.100 mAh mentre a muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 7 Gen 3 (lo stesso SoC di Honor 400). Ci sono due fotocamere da 8 MP ed il software è basato su Android 15, tramite l’UI MagicOS 9. Non mancano funzioni legate alla produttività, con un tocco di AI.

Il nuovo tablet Honor Pad 10 è già disponibile all’acquisto in Italia al prezzo di 349,9€ (nella sola versione da 8/256 GB con Wi-Fi). È possibile aggiungere la tastiera Smart Bluetooth Keyboard e la penna Honor Choice aggiungendo 0,9€ per ciascun accessorio, direttamente nella pagina del prodotto. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

Honor Pad 10 – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 277,07 x 179,28 x 6,29 mm per 525 grammi

certificazione IP assente

display TFT LCD da 12,1″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel) con refresh rate a 120 Hz, colore a 10 bit, 249 PPI, luminosità di 500 nit, PWM a 3.840 Hz

Lettore d’impronte digitali assente, Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,63 GHz Cortex-A715 3 x 2,4 GHz Cortex-A715 4 x 1,8 GHz Cortex-A510

GPU Adreno 720

8 GB di RAM

256 GB di storage non espandibile

batteria da 10.100 mAh con ricarica da 35W

fotocamera da 8 MP (f/2.0)

selfie camera da 8 MP (f/2.0)

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Speaker stereo (6x), USB-C

Android 15 con MagicOS 9

