Honor Pad 10: immagini e specifiche prima del debutto

Non solo smartphone per l’azienda cinese, ma anche un tablet nuovo di zecca: Honor Pad 10 è stato confermato ufficialmente ed è in dirittura d’arrivo in Cina. Teniamo le dita incrociate per il lancio anche da noi e per il momento diamo un primo sguardo a quello che ci aspetta (tra immagini e specifiche).

Honor Pad 10 sarà il prossimo tablet del brand: ecco che cosa sappiamo finora

Nel momento in cui scriviamo la casa cinese si è limitata ad anticipare il design del tablet, insieme al supporto allo stilo e alla presenza di funzionalità legate all’AI. Per quanto riguarda il comparto tecnico, secondo i leak Honor Pad 10 avrà a bordo lo Snapdragon 7 Gen 3 di Qualcomm.

Crediti: Honor Crediti: Honor

Lo svelerebbero i primi benchmark su Geekbench, che vedrebbero il tablet siglato HEY3-W00: oltre al SoC Qualcomm ci sarebbero anche 8 GB di RAM e Android 15 lato software. A bordo anche un display Paper-like da 12,1″ confermato dalla stessa azienda.

Il dispositivo vedrà la luce entro fine maggio in Cina: il debutto è atteso nel corso dei prossimi giorni, durante lo stesso evento dedicato alla serie Honor 400 e all’indossabile Watch Fit. La presentazione degli smartphone è attesa in Italia il 22 maggio, ma senza i nuovi prodotti dell’ecosistema del brand.

Honor ha portato in Italia sia Pad 9 che Pad V9 quindi non è probabile che prossimamente arriverà anche questo nuovo modello.