Honor Magic V5 certificato: nuovo record per la batteria dei pieghevoli?

Il prossimo Honor Magic V5 potrebbe raggiungere un nuovo traguardo ed avere la batteria più grande tra gli smartphone pieghevoli. Lo rivelano le nuove certificazioni, anche anticipano anche la ricarica rapida: ormai i dispositivi foldable hanno raggiunti livelli tecnologici stellari e questa generazione sarà la prova definitiva.

Honor Magic V5 avrà una batteria enorme: lo svelano le nuove certificazioni

Il nuovo smartphone è stato avvistato con la sigla MBH-AN10: non c’è il nome commerciale, ma l’ipotesi più accreditata è che si tratti del prossimo pieghevole. In base a quanto emerso Honor Magic V5 avrà un’unità a doppia cella da 2.070 + 3.880 mAh, per un totale di 5.950 mAh. Resta da vedere se le dimensioni finali saranno di 6.000 o 6.100 mAh.

Lo stesso modello è apparto anche nel database dell’ente certificativo 3C, con il supporto alla ricarica rapida da 66W. L’attuale Honor Magic V3 presenta un’unità da 5.150 mAh con ricarica cablata da 66W e wireless da 50W; probabilmente anche il nuovo modello offrirà la ricarica wireless.

Se avete notato il “balzo generazionale” nel nome, da Magic V3 a Magic V5, c’è un motivo preciso: il 4 viene visto come un numero sfortunato in Cina e quindi c’è una tetrafobia diffusa che spesso emerge anche nel mondo tech.

Honor Magic V5 dovrebbe essere presentato a giugno insieme a Magic V2 Flip. Segnaliamo che il modello di Honor non sarebbe l’unico pieghevole con una super batteria: nelle prossime settimane dovremmo assistere anche all’uscita di vivo X Fold 5, con una soluzione da 6.000 mAh.

Scheda tecnica presunta