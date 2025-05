Honor Magic V3 sfida Galaxy S25 Edge: più sottile e senza compromessi

Di recente Samsung ha presentato ufficialmente il nuovo Galaxy S25 Edge, un’aggiunta inedita alla serie. Si tratta del primo modello ultrasottile, eppure ha fatto storcere il naso per alcuni compromessi. La cosa non è passata inosservata ad Honor: la compagnia cinese ne approfitta e prendere in giro la compagnia rivale mettendo sotto i riflettori il suo pieghevole Magic V3.

Honor Magic V3 contro Samsung Galaxy S25 Edge: il design ultrasottile senza compromessi esiste

Magic V3 – Crediti: Honor

In un’immagine pubblicata sui social, Honor ha messo a confronto lo spessore di Magic V3 e quello di Samsung Galaxy S25 Edge. Rispettivamente si parla di 4,3 mm e 5,8 mm, dimensioni di tutto rispetto per entrambi. C’è da dire che OPPO Find N5 è riuscito a spingersi sui 4,21 mm, ma nuovo pieghevole non è arrivato da noi.

Why thin if you're making compromises to get there?#HONOR pic.twitter.com/toarI7G3If — HONOR (@Honorglobal) May 14, 2025

Comunque la provocazione di Honor si basa sui compromessi dello smartphone ultrasottile di Samsung. Il foldable Honor Magic V3 non è solo sottile e leggero ma presenta caratteristiche stellari:

uno schermo esterno da 6,43″ di diagonale ed uno interno pieghevole da ben 7,92″;

ben 5.150 mAh di batteria con ricarica da 66W (e wireless da 50W);

una tripla fotocamera con OIS, ultra-wide ed un teleobiettivo periscopico.

Se dal punto di vista del display non è possibile fare paragoni (dato che parliamo di un formato pieghevole ed uno classico), negli altri due casi le mancanze si notano.

Crediti: Samsung

Samsung Galaxy S25 Edge presenta uno spessore ultrasottile ma a farne le spese è la batteria, un’unità da 3.900 mAh con ricarica da 25W (wireless da 15W). Anche il comparto fotografico scende a compromessi: guadagna un sensore principale da 200 MP ma sacrifica il teleobiettivo (c’è un ultra-grandangolare).

L’altro lato della medaglia è il SoC: il pieghevole Honor monta lo Snapdragon 8 Gen 3 mentre il flagship Samsung è dotato dell’ultimo Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Passando al prezzo parliamo di 1.299€ per Samsung Galaxy S25 Edge, mentre Honor Magic V3 è attualmente in promo a 1.499€.

Cosa ne pensate di questi due smartphone ultrasottili, dal design così diverso? Quale preferite tra i due?

