Android 16 Beta 3 ora disponibile su HONOR Magic 7 Pro: download e installazione

A distanza di alcune settimane dalla prima versione (Beta 2), ecco fare capolino un nuovo aggiornamento per HONOR Magic 7 Pro. Non si tratta della release stabile, per quella bisognerà pazientare ancora, ma di Android 16 Beta 3: l’update è disponibile ad download tramite il Developer Preview Program e può essere installato da tutti.

Prova Android 16 su HONOR Magic 7 Pro con il Developer Preview Program: la versione Beta 3 è disponibile ora

Crediti: Honor

Come accaduto per altri produttori, la casa cinese ha saltato la Beta 1 proponendo agli utenti direttamente la versione Beta 2 lo scorso aprile. Con il mese di maggio è arrivato Android 16 Beta 3, ora disponibile al download per il top di gamma HONOR Magic 7 Pro.

L’installazione della nuova beta non comporterà una perdita di dati, ma è sempre consigliato effettuare un backup; inoltre è necessario avere a bordo MagicOS 9.0.0.165 o superiore.

Come installare Android 16 Beta 3 su HONOR Magic 7 Pro

L’installazione di Android 16 Beta 3 su HONOR Magic 7 Pro è molto semplice, grazie allo script in Python messo a disposizione dagli sviluppatori che si occuperà di eseguire il processo senza che l’utente debba avere a che fare con il terminale ADB. Tuttavia, è comunque richiesto il download di alcuni strumenti fondamentali.

Abilitate la Developer Mode su HONOR Magic 7 Pro facendo tap 7 volte sul numero della build in “Impostazioni > Informazioni sul telefono” Sul vostro PC, scaricate ed installate ADB, Python e Honor Suite Android Debug Bridge (ADB)

Python

Honor Suite Scaricate Android 16 Beta 3 per HONOR Magic 7 Pro Estraete il file zip appena scaricato in una cartella Eseguite il file “python dsu_tool_for_win.py“ Attendete il completamento dell’operazione Effettuate il riavvio del dispositivo per avviare Android 16 Beta 2

Se questa versione del sistema operativo non dovesse essere di vostro gradimento, potrete effettuare il ripristino facendo tap sull’opzione “Rollback” che apparirà nel pannello delle notifiche.