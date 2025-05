Honor 400 vs 400 Pro: quali sono le differenze

Con il lancio ufficiale in Italia, Honor ha rinnovato la sua serie Number con due nuove aggiunte: ma cosa cambia tra questi smartphone e quale conviene scegliere? Abbiamo risposto alle vostre domande nel modo più pratico: in questo confronto tra Honor 400 vs 400 Pro trovate tutte le differenze tra i nuovi dispositivi della gamma, insieme ai dettagli sui prezzi e alle conclusioni finali. Entrambi sono in promo lancio, quindi avete solo l’imbarazzo della scelta (e vi aiutiamo a chiarire ogni dubbio)!

Quali sono le differenze tre Honor 400 e 400 Pro: i nuovi smartphone a confronto

Design e confronto

L’analisi dello stile della nuova serie deve necessariamente tener conto dei precedenti Honor 200 e 200 Pro, mettendo da parte la gamma 300. Questa infatti non è mai uscita fuori dalla Cina e in Italia c’è stato il passaggio dai modelli della famiglia 200 ad Honor 400 e 400 Pro.

Rispetto ai telefoni usciti in Italia abbiamo un cambio di look radicale per la cover posteriore: il modulo fotografico ovale cede il posto ad uno spazio asimmetrico e dall’aspetto elegante. I nuovi dispositivi continuano a puntare sullo stile, un elemento fondamentale per gli smartphone Honor.

Il modello base Honor 400 ha una doppia fotocamera posteriore ed un ampio schermo AMOLED piatto con un punch hole centrale. Si tratta di un telefono abbastanza compatto e maneggevole.

Con Honor 400 Pro il design cambia leggermente: il modulo posteriore ospita tre fotocamere mentre la parte frontale è occupata da uno schermo con micro curvature su quattro lati ed un foro a pillola. All’interno di questo trovano spazio due sensori selfie, con il secondario dedicato a migliorare la profondità di campo (utile per i ritratti).

Specifiche e prezzo a confronto

In termini di specifiche tecniche ci troviamo alle prese con una serie tutta basata su soluzioni Qualcomm. Honor 400 monta lo Snapdragon 7 Gen 3 mentre il fratello maggiore Pro adotta l’ex SoC di punta Snapdragon 8 Gen 3 (nella versione con frequenza da 3 GHz). La tabella in basso mostra i due smartphone a confronto con le differenze più significative evidenziate in grassetto.

Honor 400 (ITALIA) Honor 400 Pro (ITALIA) Dimensioni e peso – 156,5 x 74,6 x 7,3 mm per 184 grammi Dimensioni e peso – 160,8 x 76,1 x 8,1 mm per 205 grammi IP65 IP68/IP69 • AMOLED

• Flat

• 6,55″ 1.5K (2.664 x 1.200)

• 120 Hz

• PWM Dimming 3.840 Hz

• 5.000 nit • AMOLED

• Micro-Quad Curved

• 6,7″ 1.5K (2.700 x 1.224)

• 120 Hz

• PWM Dimming 3.840 Hz

• 5.000 nit Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

4 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

4 nm TSMC 1 x 2,63 GHz – Cortex-A715

3 x 2,4 GHz – Cortex-A715

4 x 1,8 GHz – Cortex-A510 1 × 3,05 GHz – Cortex-X4

1 × 3,05 GHz – Cortex-X4

2 × 2,04 GHz – Cortex-A520 Adreno 720 GPU: Adreno 750 8 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5X 256/512 GB UFS 3.1 256/512 GB UFS 4.0 Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Raffreddamento al liquido con camera di vapore Raffreddamento al liquido con camera di vapore Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo • 200 MP f/1.9, PDAF, OIS

• 12 MP f/2.2, ultra-wide 112° • 200 MP f/1.9, PDAF, OIS

• 12 MP f/2.2, ultra-wide 112°

• 50 MP f/2.0, teleobiettivo zoom 3X, OIS 50 MP f/2.0 50 + 2 MP f/2.0-2.4 con sensore di profondità 5.300 mAh 5.300 mAh 66W 100W

ricarica wireless 50W Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM: / eSIM: / Wi-Fi 6 Wi-Fi 6e Bluetooth 5.4 5.4 NFC: ✔️ NFC: ✔️ GPS GPS USB-C USB-C Speaker stereo Speaker stereo Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ MagicOS 9.0

Android 15 MagicOS 9.0

Android 15 Prezzo al lancio

8/256 GB – 449,9€

8/512 GB – 499,9€

Prezzo al lancio

12/256 GB – 699,9€

12/512 GB – 799,9€

La nostra recensione

Per uno sguardo ancora più approfondito alla nuova serie del brand cinese vi consigliamo la nostra recensione di Honor 400.

Conclusioni e dove comprare

Come abbiamo visto finora, se in termini di design non ci sono grandi cambiamenti a livello tecnico le differenze si fanno sentire. Non tanto in termini di performance e di fluidità (lo Snapdragon 7 Gen 3 si difende bene) ma per tutto il comparto che gravita intorno al modello superiore.

Honor 400 è la scelta perfetta per chi punta allo stile e ad un dispositivo compatto, in grado di offrire grandi soddisfazioni al giusto prezzo (specialmente in offerta lancio).

Honor 400 Pro fa un balzo in avanti: il display è più grande (da 6,55″ a 6,7″), la scocca è certificata IP69, la ricarica è più veloce e c’è anche quella wireless, il comparto fotografico guadagna il teleobiettivo ed un sensore per la profondità dedicato agli autoscatti. Tante migliorie che fanno saire il prezzo rispetto al fratello minore.

Non resta che scegliere il modello che preferite e in entrambi i casi è possibile risparmiare grazie alle offerte lancio dello store ufficiale Honor! Se non visualizzate correttamente i box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

