Honor 400 e 400 Pro cinesi sono migliori di quelli Global

Di recente la casa cinese ha lanciato a livello Global i nuovi smartphone della serie Honor 400. Ora sia la versione base che il fratello maggiore Pro debuttano anche in Cina, ma c’è la sorpresa: i due telefoni hanno specifiche “potenziate” e sono migliori dei modelli annunciati nei mercati internazionali.

Honor 400 e 400 Pro arrivano in Cina: ecco che cosa cambia e perché sono meglio dei nostri

Lanciati in Italia la scorsa settimana, Honor 400 e 400 Pro si presentano come un’ottima alternativa nel panorama attuale, sia in termini di stile che di performance. Ve ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione, in cui abbiamo snocciolato tutti i segreti del modello standard.

Ora i due smartphone sono ufficiali in Cina, ma con caratteristiche differenti. Per prima cosa cambia il design di Honor 400 base: il modulo asimmetrico presenta una forma regolare, uno spazio rettangolare con gli angoli arrotondati. Non è chiaro il motivo dietro questa scelta, mentre il look del fratello maggiore ricalca quello della controparte Global.

Cambiano le dimensioni del display della variante Pro: il modello Global monta uno schermo AMOLED Micro-Quad Cerved da 6,7″ mentre il dispositivo cinese adotta un pannello AMOLED Flat da 6,55″, lo stesso di Honor 400 standard.

Cambia il chipset di Honor 400 cinese che adotta lo Snapdragon 7 Gen 4, fresco di lancio. La versione Global utilizza il precedente Snapdragon 7 Gen 3; inoltre salgono i tagli di memoria di entrambi i terminali cinesi (fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage, contro i 12 GB di RAM massimi dei modelli internazionali).

Il comparto fotografico resta invariato sia in Cina che nei mercati Global mentre la grande novità si registra sul fronte della batteria. I telefoni asiatici montano entrambi unità al silicio-carbonio da 7.200 mAh, con ricarica da 80W (base) e 90W insieme a quella wireless da 50W (Pro). Di certo un bel cambiamento rispetto ai 5.300 mAh delle controparti europee.

Che ne pensate di queste differenze? Avreste preferito le specifiche di Honor 400 e 400 Pro cinesi oppure vanno bene anche quelle Global?