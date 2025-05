Honor 400 e 400 Pro ufficiali in Italia: hanno stile da vendere e fotocamere AI da 200 MP

La compagnia cinese rinnova la sua serie principale e annuncia Honor 400 e 400 Pro: la precedente generazione è rimasta confinata in Cina ma stavolta la coppia di smartphone è disponibile in versione Global, anche in Italia. Ancora una volta abbiamo a che fare con dei campioni di stile, dotati di fotocamere AI con funzionalità di editing avanzate e caratterizzati da specifiche in grado di soddisfare anche i palati più fini (specialmente per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo).

Honor 400 e 400 Pro 5G arrivano in Italia: due campioni di eleganza, non si fanno mancare nulla

In fatto di stile i nuovi arrivati si discostano dal look di Honor 200 e 200 Pro, gli ultimi modelli lanciati in Italia. Rispetto alla serie 300 abbiamo una maggiore continuità di design: i telefoni adottano un modulo fotografico asimmetrico, con un tocco elegante ed unico.

Il protagonista principale è Honor 400 Pro 5G, il modello di punta: versatile e potente, offre un’esperienza fotografica di alto profilo. Da sempre la serie strizza l’occhio verso i creator e gli appassionati di fotografia mobile, offrendo caratteristiche di punta e funzioni di editing avanzate.

Il nuovo arrivato non fa eccezione: a bordo troviamo una fotocamera AI ultra nitida da 200 MP dotata di un sensore da 1/1,4″, apertura f/1.9 e doppia stabilizzazione OIS + EIS. Il comparto comprende anche un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3X, insieme ad un ultra-grandangolare/macro da 12 MP (con FOV da 112°). Frontalmente trova spazio una selfie camera da 50 MP alimentata dall’algoritmo di ritratto avanzato di Honor (per autoscatti dettagliati e con colori realistici).

Honor 400 Pro introduce anche la modalità AI Editing, migliorando la creatività nella vita quotidiana. AI Image to Video di Google Cloud offre agli utenti diversi modi di generare immagini; l’utilizzo della funzione sarà gratuito per i primi due mesi, durante i quali saranno garantiti 10 utilizzi giornalieri.

HD Moving Photo memorizza frame di tre secondi, consentendo agli utenti di condividerli o modificarli senza sforzo sulle piattaforme social. Tra le altre funzioni che consentono di migliorare le immagini troviamo AI Eraser, AI Outpainting, AI Erase passers-by e AI Remove Reflection.

A proposito di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, l’esperienza Android diventa ancora più smart grazie a MagicOS 9.0 con Google Gemini, Lens, Cerchia e Cerca e Magic Portal, senza contare l’apporto dato da AI Translation, AI Writing Tools, AI Summary, AI Recorder, AI Minutes e AI Subtitles.

L’autonomia è affidata ad una batteria al silicio-carbonio da 5.300 mAh con ricarica rapida da 100W e wireless da 50W. Il display è un ampio pannello AMOLED ultra-luminoso da 6,7″ di diagonale, con refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco HDR di 5.000 nit. Lato memorie abbiamo 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione.

Il chipset a bordo è lo Snapdragon 8 Gen 3 (la versione da 3,0 GHz), ex soluzione di punta realizzata da Qualcomm. Il resto delle caratteristiche comprendono la protezione IP68/IP69 contro polvere ed acqua, un corpo sottile e leggero (8,1 mm di spessore e 205 grammi di peso) e la bellezza di 6 anni di aggiornamenti (sia Android che di patch di sicurezza).

Honor 400 5G

Cosa cambia con il fratello minore Honor 400 5G? Il medio gamma arriva con uno stile altrettanto elegante e la stessa fotocamera AI da 200 MP del modello Pro; anche le funzionalità di editing AI non mancano così come gli strumenti di Google e tutte le caratteristiche di MagicOS 9.0.

La batteria resta un’unità da 5.300 mAh ma in questo caso con la ricarica SuperCharge da 66W: bastano solo 15 minuti per raggiungere il 44% di carica. Il display AMOLED scende a 6,55″ e le dimensioni generali si fanno più compatte. Lo schermo non teme la luce solare grazie alla luminosità di picco HDR di 5.000 nit mentre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce prestazioni fluide in ogni situazione.

Il chipset è lo Snapdragon 7 Gen 3, coadiuvato da 8 GB di RAM e 256/512 GB di storage; il dispositivo è certificato IP65 per la resistenza ad acqua e polvere.

Honor 400 e 400 Pro – Prezzo in Italia e offerte esclusive

La nuova serie di Honor è già disponibile all’acquisto in Italia, tramite lo store ufficiale e su Amazon. Honor 400 Pro 5G debutta a 699,9€ (256 GB) oppure a 799,9€ (512 GB) in bundle con gli auricolari Honor Choice Earbuds Clip. Le colorazioni disponibili sono due, ossia Lunar Grey e Midnight Black. Per quanto riguarda Honor 400 5G, oltre alle due versioni già citate si aggiunge anche il colore Desert Gold; il prezzo è di 449,9€ (256 GB) e 499,9€ (512 GB), in entrambi i casi in bundle con Honor Choice Earbuds Clip.

Vuoi risparmiare sull’acquisto della serie Honor 400? Allora riscatta il nostro codice esclusivo “AGIZCHINAH4005” per ricevere uno sconto del 5%, valido nello store ufficiale del brand.

Contenuto realizzato in collaborazione con Honor.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.