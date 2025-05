Honor 400 e 400 Pro: tutto quello che sappiamo finora | Leak

Con Honor 400 Lite abbiamo avuto un primo assaggio della serie, ma ora tocca ai fratelli maggiori. Honor 400 e 400 Pro sono in arrivo in Italia e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione su tutti i leak e le conferme su specifiche tecniche, prezzo e uscita: ecco cosa aspettarsi dai nuovi modelli della gamma.

Honor 400 e 400 Pro: tutto quello che sappiamo finora sui nuovi modelli della serie | Leak

Design e display

Il nuovo design della serie Honor 400 si ispira a quello della precedente generazione, con un modulo fotografico asimmetrico. Comunque, rispetto a Honor 300 e 300 Pro il look sembra più raffinato e molto meno appariscente. Tra i cambiamenti più visibili troviamo uno schermo leggermente più piccolo per il modello base e l’addio ai bordi curvi.

I trend attuali puntano a dispositivi compatti e con schermi Flat e sotto questo aspetto Honor 400 non fa una piega. In base a quanto emerso il display passerebbe da 6,7″ ad un’unità piatta da 6,55″ mentre il fratello maggiore opterebbe per un pannello con micro-curvature su quattro lati, passando da 6,78″ a 6.7″ (quindi una differenza minima).

Entrambi i dispositivi offrirebbero un refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 5.000 nit; presente all’appello un lettore d’impronte sotto il display, di tipo ottico. Honor 400 sarebbe certificato IP65 mentre 400 Pro sarebbe completamente impermeabile (IP68/IP69).

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche dei nuovi modelli non dovrebbero cambiare rispetto alla generazione precedente. Honor 400 adotterebbe ancora una volta lo Snapdragon 7 Gen 3 mentre il fratello maggiore 400 Pro sarebbe equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 3, ex chipset di punta di Qualcomm.

Secondo quanto emerso su Geekbench si tratterebbe della versione depotenziata del SoC, già vista a bordo di Honor 300 Ultra (mentre il modello 300 Pro monta la versione normale).

Snapdragon 8 Gen 3 depotenziato Snapdragon 8 Gen 3 classico Core principale 1 × 3,05 GHz – Cortex-X4 1 × 3,3 GHz – Cortex-X4 Performance Core 5 × 2,96 GHz – Cortex-A720 3 × 3,2 GHz – Cortex-A720



2 × 3,0 GHz – Cortex-A720 Efficiency Core 2 × 2,04 GHz – Cortex-A520 2 × 2,3 GHz – Cortex-A520

I due smartphone sono stati certificati dall’ente 3C ed arriveranno con caricatori da 80W e 90W. Molto probabilmente si tratta della potenza di ricarica anche se per Honor 400 si vocifera invece del supporto ai 66W.

Per le batterie, secondo i leak saremo alle prese con un Battery Phone: non aspettatevi gli 8.000 mAh di Honor Power, ma Honor 400 Pro dovrebbe offrire un’unità al silicio-carbonio da 7.000 mAh. Per il fratello minore ci sarebbe ancora una volta una batteria da 5.300 mAh, come la serie 300.

Lato software non può mancare Android 15, sotto forma di MagicOS 9: ci saranno funzionalità basate su AI e Cerchia e Cerca di Google. Il comparto fotografico migliorerebbe con l’introduzione di un sensore principale da 200 MP (con OIS). Il modello base avrebbe dalla sua una dual camera da 200 + 12 MP, con un ultra-grandangolare; Honor 400 Pro salirebbe di livello con l’aggiunta di un teleobiettivo da 50 MP.

Honor 400 – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 156,5 x 74,6 x 7,3 mm per 184 grammi

certificazione IP65

display AMOLED Flat da 6,55″ 1.5K (2.664 x 1.200 pixel) con refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 5.000 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,63 GHz Cortex-A715 3 x 2,4 GHz Cortex-A715 4 x 1,8 GHz Cortex-A510

GPU Adreno 720

8 GB di RAM LPDDR5

256/512 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

batteria da 5.300 mAh con ricarica da 66W

fotocamera da 200 + 12 MP (f/1.9) con OIS e ultra-grandangolare da 112°

selfie camera da 50 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C, sensore IR, Google Gemini

Android 15 con MagicOS 9

Honor 400 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 8,1 mm per 205 grammi

certificazione IP68/IP69

display AMOLED Micro-Quad Curved da 6,7″ 1.5K (2.700 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 5.000 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 “depotenziato” a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 × 3,05 GHz – Cortex-X4 5 × 2,96 GHz – Cortex-A720 2 × 2,04 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 750

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 7.000 mAh con ricarica da 90W

fotocamera da 200 + 50 + 12 MP (f/?) con OIS, teleobiettivo con OIS e zoom ottico 3X, ultra-grandangolare

selfie camera doppia da 50 + 2 MP (f/?)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C, sensore IR

Android 15 con MagicOS 9

Ci sarà Honor 400 Ultra?

La serie 300 vanta anche un terzo modello: Honor 300 Ultra si presenta come una versione migliorata del fratello minore Pro, per i più esigenti. Al momento i leak non parlano di Honor 400 Ultra e molto probabilmente non farà parte di questa nuova generazione. Comunque possiamo ipotizzare sulle sue possibili aggiunte:

un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (sotto il display);

una versione personalizzata dello Snapdragon 8 Gen 3 (come per Honor 300 Ultra) o un chipset più potente;

l’aggiunta di un teleobiettivo periscopico al posto di quello standard;

il supporto alla ricarica wireless;

una variante con comunicazione satellitare (in Cina).

Quanto costa Honor 400 / 400 Pro – Prezzo e uscita

Crediti: Honor

La data di presentazione di Honor 400 e 400 Pro è fissata per il 22 maggio in Italia e nel resto dei mercati Global. È attiva una pagina promozionale per ricevere un buono sconto di 150€, valido sul modello maggiore. Per quanto riguarda il prezzo in Europa, Honor 400 dovrebbe arrivare da noi al prezzo di 499€, nel taglio da 8/512 GB e nelle colorazioni nero, oro e argento; si salirebbe a 799€ per la versione Pro, sempre con 8/512 GB di memorie.

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

Ultimo aggiornamento: 8 maggio

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.