Honor 400 si mostra in anteprima: elegante, innovativo e con fotocamera AI

Aspettando la presentazione del 22 maggio, Honor ha iniziato a stuzzicare gli appassionati con i primi teaser dedicati ai nuovi modelli della serie Number. Honor 400 e 400 Pro sono in arrivo con un design elegante ed innovativo, ma le novità non si limitano all’estetica: c’è anche una fotocamera AI rinnovata, con alcune funzionalità davvero niente male!

Honor 400 e 400 Pro sempre più vicini al debutto: ecco i primi teaser, tra design e fotocamera AI

Crediti: Honor

Il design degli smartphone è ormai confermato: entrambi presentano moduli fotografici asimmetrici e ampi schermi con cornici sottilissime su tutti i lati. Honor 400 è dotato di una doppia fotocamera, bordi dritti e un punch hole; il fratello maggiore Pro alza il tiro con un sensore in più, bordi leggermente stondati e una doppia selfie camera.

Stilosi ed eleganti, i nuovi dispositivi della serie 400 non puntano soltanto sull’estetica. Grazie alla fotocamera AI è possibile accedere a varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come AI Image to Video che trasforma le immagini in video accattivanti.

L’evento di lancio della serie Honor 400 è fissato per il 22 maggio: nella pagina promozionale dedicata ai nuovi smartphone è possibile iscriversi per ricevere un buono Early Bird del valore di 150€ (valido per il fratello maggiore Pro).

