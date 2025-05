Honor 400 e 400 Pro in arrivo in Italia: data e promo al lancio

Dopo aver presentato il modello 400 Lite è arrivato il momento dei fratelli maggiori. Honor 400 e 400 Pro sono in dirittura d’arrivo in Italia: c’è la data di presentazione, le prime immagini ufficiali ed anche i dettagli sulle promozioni al debutto, tramite lo store del brand.

Honor 400 e 400 Pro, ufficiale la data di presentazione: ecco quali saranno le promozioni all’uscita

Crediti: Honor

La presentazione di Honor 400 e 400 Pro è fissata per il 22 maggio per tutti i mercati Global, Italia compresa. Le immagini dei due smartphone confermano il nuovo design, già avvistato nei render leak delle scorse settimane. C’è un modulo fotografico asimmetrico, una doppia fotocamera frontale per il fratello maggiore e schermi con bordi super ottimizzati.

L’azienda non ha ancora svelato il prezzo dei dispositivi ma ci sono i primi dettagli sulle promo lancio. Honor 400 potrà essere acquistato in bundle con gli auricolari Earbuds Clip ed il caricatore mentre per il fratello maggiore Pro ci sarà un buono sconto da 150€.

Crediti: Honor

Per ricevere il Buono Early Bird basta accedere alla pagina della promozione e iscriversi tramite indirizzo e-mail o WhatsApp. Se siete curiosi di scoprire tutte le novità della serie Honor 400 potete dare un’occhiata al nostro approfondimento: abbiamo raccolto per voi tutti i leak trapelati finora, con indiscrezioni su specifiche e prezzi.

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.