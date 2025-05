Honor 400 Pro avrà un SoC depotenziato: lo svelano i primi benchmark

Le anticipazioni sul prossimo Honor 400 Pro aumentano ogni giorno che passa, con indiscrezioni su design, specifiche e perfino sul possibile prezzo. Oggi è il turno di Geekbench: il nuovo modello della gamma Number è stato avvistato sulla piattaforma di benchmark, con una “conferma” sulla parte tecnica che potrebbe deludere.

Honor 400 Pro su Geekbench: ecco le specifiche svelate dai primi benchmark

Honor 300 Pro – Crediti: Honor

Come anticipato già dai leak precedenti, Honor 400 Pro dovrebbe avere a bordo lo stesso chipset del predecessore. Proprio come Honor 300 Pro e 300 Ultra, il nuovo modello sarebbe mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3, ex chipset di punta di Qualcomm. Quella che era solo una voce sembra concretizzarsi proprio grazie a Geekbench.

Crediti: Geekbench, ITHome

In realtà andando ancora più a fondo è possibile notare che si tratta dello Snapdragon 8 Gen 3 personalizzato di Honor 300 Ultra. Sarebbe una variante depotenziata del SoC, pensata per mantenere performance elevate ma con un impatto minore in termini di consumi e temperature. Come si nota dai benchmark la configurazione sarebbe la seguente:

Snapdragon 8 Gen 3 depotenziato Snapdragon 8 Gen 3 classico Core principale 1 × 3,05 GHz – Cortex-X4 1 × 3,3 GHz – Cortex-X4 Performance Core 5 × 2,96 GHz – Cortex-A720 3 × 3,2 GHz – Cortex-A720



2 × 3,0 GHz – Cortex-A720 Efficiency Core 2 × 2,04 GHz – Cortex-A520 2 × 2,3 GHz – Cortex-A520

Nonostante il chipset “meno potente” e il fatto che si tratti di una soluzione già vista con la scorsa generazione, Honor 400 Pro promette bene. In base a quanto emerso finora avremo a che fare con un dispositivo elegante e stiloso, con una batteria enorme e una comparto fotografico migliorato.

Per saperne di più, nel nostro approfondimento dedicato alla serie Honor 400 abbiamo raccolto tutti i leak finora.