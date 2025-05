Honor 400 sarà il primo con Snapdragon 7 Gen 4, ma c’è una brutta notizia

Nelle scorse ore Qualcomm ha annunciato il nuovo chipset Snapdragon destinato alla fascia media ed ora scopriamo quale sarà il primo smartphone ad averlo a bordo. Stando a Geekbench si tratterà di Honor 400, eppure c’è una brutta notizia per gli utenti occidentali.

Honor 400 su Geekbench con Snapdragon 7 Gen 4, ma ci sono brutte notizie per la versione Global

Crediti: Honor

Il prossimo smartphone di Honor è in dirittura d’arrivo: l’evento di lancio è fissato per il 22 maggio ed arriverà in Italia insieme al fratello maggiore Pro. Tuttavia grazie alle ultime indiscrezioni scopriamo due novità e potrebbero non piacere. Honor 400 è stato avvistato su Geekbench e pare che si tratterà del primo modello con Snapdragon 7 Gen 4.

Honor 400, the first Snapdragon 7 Gen 4 phone, appears on Geekbench.



– Adreno 722 GPU#honor #Honor400 #Honor400Pro #Honor400series pic.twitter.com/cvKI8yGi3G — Anvin (@ZionsAnvin) May 16, 2025

Si tratta di una soluzione annunciata di recente, prodotta a 4 nm da TSMC, dotata di una CPU octa-core composta dalla seguente configurazione ed una GPU Adreno:

1 x 2.8 GHz – Cortex-A720

3 x 2.4 GHz – Cortex-A720

4 x 1.84 GHz – Cortex-A520

Tuttavia il nuovo chipset dovrebbe restare un’esclusiva del modello cinese. Stando a quanto trapelato Honor 400 Global avrebbe a bordo lo Snapdragon 7 Gen 3, ossia lo stesso SoC di Honor 200 e 300.

In realtà le differenze tra le versioni non finirebbero qui: l’insider Digital Chat Station sostiene che Honor 400 Pro cinese avrebbe lo stesso display del fratello minore (quindi 6,5″) e che entrambi i telefoni monterebbero batterie da 7.200 mAh.

A livello Global ci sarebbero due formati: Honor 400 standard con uno schermo da 6,5″ e la variante Pro con un panello da 6,7″. Inoltre entrambi dovrebbero avere batterie da 5.300 mAh, un cambiamento sostanziale rispetto ai dispositivi asiatici.