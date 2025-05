Google annuncia Wear OS 6 con Material 3 Expressive e l’AI di Gemini

In occasione dell’evento The Android Show, oltre alla nuova versione del sistema operativo mobile del robottino verde, Google ha annunciato anche un importante aggiornamento per l’OS che alimenta i dispositivi indossabili come Pixel Watch. Tra le novità più importanti di Wear OS 6 c’è ovviamente l’arrivo del Material 3 Expressive e l’integrazione con l’AI di Google Gemini (che sostituirà Assistant).

Material 3 Expressive arriva anche sugli smartwatch grazie a Wear OS 6

Crediti: Google

Basato su Android 16, Wear OS 6 potrà vantare la nuova UI di Google con bordi arrotondati ed una maggiore efficienza di spazio, per rendere la navigazione ancora più semplice e veloce anche sugli schermi più piccoli. Con Dynamic Color, inoltre, gli utenti potranno personalizzare l’interfaccia del dispositivo scegliendo un colore da applicare all’intero sistema operativo.

Sono state migliorate anche le animazioni, che adesso risultano più fluide e piacevoli, con una trasformazione delle forme durante lo scrolling e all’arrivo delle notifiche. Nei prossimi mesi, inoltre, su Wear OS 6 arriverà anche l’integrazione ufficiale di Google Gemini, che andrà a sostituire in via definitiva il vecchio Assistant.

Al momento non c’è ancora una data di uscita ufficiale per Wear OS 6, ma i primi dispositivi a ricevere l’aggiornamento saranno ovviamente i Google Pixel Watch entro la fine del 2025.