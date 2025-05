Google Wallet diventa più sicuro grazie a questa nuova funzione

L’introduzione della tecnologia NFC per i pagamenti con gli smartphone ha portato una vera e propria rivoluzione “contactless” per gli acquisti offline, ma la sicurezza non è mai abbastanza. Per essere sicuri che le transizioni non avvengano in modo fraudolento, Google ha deciso di introdurre una nuova misura di sicurezza che richiederà l’autenticazione dell’utente anche dopo pochi minuti di inutilizzo dell’app Wallet.

L’autenticazione su Google Wallet sarà necessaria anche dopo pochi minuti di inutilizzo

Crediti: 9to5Google

Per effettuare un pagamento con Google Wallet, molto presto, sarà necessario verificare che in quel momento sia davvero il possessore dello smartphone a voler effettuare la transizione. Anche dopo aver sbloccato il telefono, infatti, se sarà passato troppo tempo l’utente dovrà nuovamente verificare la propria identità per portare a termine il pagamento.

La funzione si chiama “Verify It’s You” ed entra in azione appena tre minuti dopo lo sblocco dello smartphone: per aprire l’app di Google Wallet, infatti, sarà necessario effettuare nuovamente l’autenticazione con il PIN oppure con uno dei metodi di sblocco biometrici (impronta digitale, riconoscimento facciale).

“Per motivi di sicurezza, i tuoi metodi di pagamento non possono essere utilizzati se non verifichi la tua identità. Se hai verificato la tua identità sul tuo dispositivo negli ultimi minuti, potrebbe non essere necessario ripetere la verifica per un’altra transazione. Una volta scaduta la verifica, dovrai ripetere la verifica per la transazione successiva” si legge sulle pagine del supporto di Google.

Questa nuova misura di sicurezza, quindi, si assicurerà che a voler effettuare gli acquisti con Google Wallet sia sempre il possessore dello smartphone, anche se questo dovesse risultare già sbloccato.

