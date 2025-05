L’AI arriva anche nel Google Play Store: ecco come aiuterà gli utenti

Nel corso dei mesi abbiamo visto come Google si sia impegnata ad integrare l’intelligenza artificiale praticamente ovunque, ma il lavoro non sembra essere ancora completo. Nelle prossime settimane, infatti, l’AI potrebbe comparire anche all’interno del Play Store su Android, per aiutare gli utenti a conoscere tutti i dettagli sulle app che stanno per scaricare ed installare.

Gemini sta per approdare anche nel Google Play Store per informare gli utenti sulle app

Crediti: Android Authority

Analizzando il file APK dell’ultima versione del Google Play Store per Android, gli esperti di Android Authority hanno scoperto dei nuovi riferimenti all’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno del marketplace digitale. In particolare, con una funzione in arrivo in futuro, gli utenti potranno chiedere all’AI informazioni sulle app e sul loro utilizzo.

La funzione potrebbe prendere il nome di “Ask Play about this app“, con l’integrazione di Gemini che permetterebbe agli utenti di porre domande di ogni genere, tipo “Come si utilizza quest’app?” oppure “Come faccio a sfruttare questa funzione in questa app?“. Le risposte saranno interamente generate dall’AI, ma al momento non è ancora chiaro su quali informazioni verrà addestrato il modello.

Questa nuova funzionalità, almeno dalle prime immagini, sembrerebbe essere già pronta al lancio, ma per il momento non si conoscono i dettagli per una eventuale disponibilità generale e i paesi che la supporteranno.