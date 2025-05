Google Pixel 9a è quasi impossibile da riparare, per “colpa” della batteria

Tornano i test di resistenza di JerryRigEverything e stavolta a finire sotto tortura è Google Pixel 9a. Nonostante gli ottimi risultati il dispositivo di Big G è stato bocciato sonoramente a causa della batteria: ecco cos’è successo e perché il nuovo Pixel rappresenta un pessimo precedente per la riparabilità dei telefoni.

Google Pixel 9a sopravvive ai test di resistenza, ma il teardown fa emergere una criticità nella batteria

Crediti: Google

Tutto è cominciato con i soliti test di resistenza del canale YouTube JerryRigEverything, specializzato in questo tipo di contenuti. A finire al vaglio è Google Pixel 9a, sottoposto ad una serie di prove per saggiarne la robustezza.

Lo smartphone ha subito un primo test di resistenza ai graffi: i segni più evidenti sul display sono comparti verso il grado 6 della scala di Mohs, in linea con la maggior parte dei telefoni. Il pannello è stato esposto ad una fiamma per vari secondi: i danni sono stati irrisori e lo schermo si è ripreso in un lampo. Positivo anche il test di piegatura: Pixel 9a ha retto benissimo alle sollecitazioni, senza subire danni.

Lo smartphone è stato promosso completamente nei test di resistenza, ma la sorpresa è arrivata con il teardown. Google Pixel 9a è stato smontato per scoprire i segreti interni e le cose sono precipitare, portando alla bocciatura del device.

Una volta rimosse la scocca e le prime protezioni, andare oltre la batteria si è rivelata un’impresa titanica. L’unità è fissata all’interno dell’alloggiamento con un quantitativo spropositato di colla. La rimozione e la sostituzione risultano molto difficili; di conseguenza anche riparare il telefono diventa molto complesso.

L’adesivo che mantiene la batteria resiste perfino all’alcool isopropilico. Zack di JerryRigEverything è costretto a smontare il telefono tutt’intorno, una situazione mai vista prima con un dispositivo attuale.

Pixel 9a viene proposto con 7 anni di aggiornamenti software, quindi è pensato per essere usato per parecchio tempo. Rendere faticosa la sostituzione della batteria sembra una mossa poco incline alle tendenze attuali del settore. Vari big tech si stanno impegnando a migliorare la riparabilità dei top di gamma e stranamente Google appare in controtendenza.