Questo Pixel 8 è immortale: funziona ancora dopo 4 giorni nell’acqua calda!

Si parla spesso di quanto i moderni smartphone siano resistenti ad urti e cadute, ma ci sono degli incidenti che non permetterebbero a nessun dispositivo elettronico di sopravvivere: o almeno questo era quello che credevamo. Una incredibile storia arrivata su Reddit racconta, infatti, di come un Pixel 8 sia riuscito a sopravvivere per un tempo davvero impensabile immerso in acqua calda, e riemergere dopo giorni completamente funzionante.

Google si è davvero superata con la resistenza di Pixel 8: nessun danno dopo 4 giorni in acqua

L’utente di reddit Intrepid-Ad3513, stava festeggiando in Polonia le festività locali del mese di maggio quando, completamente ubriaco già il primo giorno, ha perso il suo Pixel 8. Dopo averlo cercato in lungo e in largo ed essersi rassegnato alla ormai scomparsa del suo smartphone è successo l’incredibile: il proprietario del Airbnb dove alloggiava ha inviato ai suoi amici un video del ritrovamento, ma mai l’utente si sarebbe aspettato di vederlo emergere da una vasca di acqua calda.

Questo immortale Pixel 8, infatti, ha passato ben 4 giorni immerso nelle acque riscaldate ad una temperatura di 45 gradi, e dopo essere stato recuperato con un retino ne è riemerso probabilmente più forte di prima, d’altronde “quello che non ti uccide, ti fortifica“. L’utente di Reddit (ma anche tutti noi) è rimasto sorpreso di vedere come lo smartphone non avessi riportato alcun tipo di danno, tanto da scrivere la propria storia direttamente sul social direttamente con il suo dispositivo.

Il post di Reddit, che trovate qui sopra, è pieno di commenti di utenti che testimoniano come i propri smartphone si siano rotti per molto meno, quindi è proprio il caso di dirlo: questo Pixel 8 è sicuramente un miracolato.

