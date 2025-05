Google sceglie ancora TSMC: programmati i chip Tensor fino a Pixel 14

Con Pixel 10 che inizia a fare le sue prime comparse dal vivo, Google si sta già preparando per quello che sarà l’hardware che andrà ad alimentare i futuri smartphone del brand. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, una recente visita a Taiwan avrebbe portato alla programmazione con TSMC dei chip Tensor per i prossimi quattro anno.

Google programma il futuro: TSMC per la produzione dei futuri chip Tensor

Crediti: TSMC

Secondo quanto emerso dall’ultimo report di DigiTimes, gli alti dirigenti di Google negli scorsi mesi avrebbero visitato la sede taiwanese di TSMC per programmare la produzione dei futuri chip Tensor che andranno ad alimentare Pixel 11, Pixel 12, Pixel 13 e Pixel 14. La nuova partnership tra le due aziende, infatti, dovrebbe avere una durata compresa fra i 3 e 5 anni, e vedere l’introduzione di ben 4 nuovi chipset.

Per il momento, tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni: non ci sono motivi di credere che Google non debba scegliere TSMC per i futuri chip Tensor, ma in questo caso è sempre meglio attendere delle conferme ufficiale dai diretti interessati.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le