Dopo 10 anni Google rinnova il logo: ecco la nuova Big G

Sembra essere un periodo di grandi cambiamenti per Google, che in vista dell’attesissimo evento I/O 2025 ha colto l’occasione per presentare al mondo la nuova versione del suo logo più celebre. Dopo 10 anni dall’ultimo aggiornamento, la compagnia di Mountain View ha deciso di aggiornare l’icona del brand in maniera sottile, seppur in modo molto deciso.

Addio tagli netti, i colori si mescolano nel nuovo logo di Google

Crediti: Google

Il nuovo logo di Google non cambia nella forma, ma nei colori: se prima erano presenti delle divisioni nette tra le quattro colorazioni che compongono quella che viene denominata “Big G”, adesso è tutto molto più fluido, con i colori che confluiscono l’uno nell’altro creando degli armoniosi gradienti. Al momento questo sembra essere l’unico logo aggiornato, mentre quello esteso risulta ancora identico al precedente.

Questo aggiornamento del logo è già disponibile nelle app ufficiali di Google per iOS e Android, mentre sul web al momento in cui viene redatto questo articolo è ancora presente la vecchia versione. Non è da escludere che il nuovo branding possa essere online a breve, in previsione dell’inizio del Google I/O 2025.