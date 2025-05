Un leak svela Material 3 Expressive: il nuovo design di Google per Android, app e web

In occasione dell’evento I/O 2025, Google svelerà ufficialmente il nuovo design Material 3 Expressive, che andrà a caratterizzare prima Android e le sue app, ma in seguito anche i servizi web della compagnia. Nonostante manchino ancora diverse settimane al tanto atteso evento, Big G sembra essersi fatta sfuggire in anticipo la pagina ufficiale del nuovo design, lasciando trapelare sul web numerose immagini e informazioni.

Ecco Material 3 Expressive: un piccolo assaggio prima della presentazione ufficiale

Crediti: Google, 9to5Google

Il post del blog ufficiale andato online prima del tempo (e salvato grazie alla Wayback Machine) spiega come si è arrivati alla progettazione del Material Design 3 Expressive e come Google ha deciso di aggiornare lo stile per creare delle interfacce che potessero connettere le persone a livello emotivo. Il post si concentra molto sulla filosofia alle spalle del design, ma mette in luce anche un piccolo assaggio di quella che sarà la grafica di Android, delle app e dei servizi web di Google.

Material Design 3 Expressive non sarà una completa rivoluzione rispetto al passato, ma più un miglioramento dei dettagli che compongono le interfacce grafiche. Questo aggiornamento, per esempio, fornirà un incremento delle prestazioni, facendo risultare gli smartphone più veloci e reattivi nella navigazione delle schermate. Come potete vedere nelle immagini, infatti, il design è molto simile alla precedente versione, ma con tanti piccoli dettagli molto più curati.

Crediti: Google, 9to5Google

La presentazione ufficiale di Material Design 3 Expressive avverrà nel corso del Google I/O 2025, che si terrà il prossimo 20 maggio. Per scoprire tutte le novità, quindi, bisognerà attendere ancora qualche settimana.