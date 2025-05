Google I/O 2025: tutte le novità per AI e Gemini

Il Google I/O 2025, l’annuale appuntamento di Big G con le novità per l’ecosistema web e mobile, è stato quasi del tutto dedicato all’intelligenza artificiale, con tantissime novità per quanto riguarda i modelli di Gemini e le funzionalità generative che gli utenti potranno utilizzare sui propri dispositivi. Meno spazio, invece, è stato dedicato ad Android 16, messo sotto i riflettori già in occasione del The Android Show.

Gemini è il grande protagonista del Google I/O 2025

Crediti: Google

Una delle grandi novità di questo evento è l’arrivo di Google Gemini in tutti e 15 i prodotti di Big G, che adesso possono sfruttare nativamente i modelli generativi dell’intelligenza artificiale. Per l’occasione, però, la compagnia di Mountain View ha presentato le novità in arrivo per l’AI, tra ricerca sul web, generazione di immagini e video, agenti e azioni, il tutto con modelli sempre più potenti e performanti. Di seguito tutte le novità.

Gemini 2.5 Flash adesso è il modello predefinito

adesso è il modello predefinito Aggiunto Gemini 2.5 Deep Think per il ragionamento avanzato

per il ragionamento avanzato Modelli Veo 3 e Imagen 4 per la creazione di video e immagini

e per la creazione di video e immagini Flow : nuovo strumento per costruzione di elementi narrativi

: nuovo strumento per costruzione di elementi narrativi Google Gemini in Workspace : comprensione contestuale in Gmail, Veo in Vids e traduzioni in tempo reale in Meet

: comprensione contestuale in Gmail, Veo in Vids e traduzioni in tempo reale in Meet Project Mariner può svolgere fino a 10 compiti contemporaneamente (solo USA)

può svolgere fino a 10 compiti contemporaneamente (solo USA) AI Mode in Google Search (solo USA)

in Google Search (solo USA) Project Astra in Google Search (solo USA)

in Google Search (solo USA) Shopping con AI in AI Mode di Google Search (solo USA)

Per Google, quindi, è sempre più evidente che il futuro sia rappresentato da un’intelligenza artificiale sempre più potente, agentica e personalizzata, che possa davvero aiutare gli utenti nelle attività di tutti i giorni.