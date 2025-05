Google I/O 2025: tutte le novità in arrivo e come seguire l’evento in diretta

Tra poco meno di un mese si terrà finalmente il tanto atteso Google I/O 2025, l’annuale conferenza con cui Big G presenta agli sviluppatori le novità del proprio ecosistema. Nonostante manchino ancora diverse settimane, tuttavia, la lista delle sessioni che si terranno durante l’evento è già stata resa (in parte disponibile) lasciando intravedere alcune delle novità in arrivo quest’anno.

Al Google I/O 2025 ci saranno anche Android 16 TV e la nuova UI Material 3 Expressive

Oltre allo “scontato” Android 16 e alla continua evoluzione delle funzioni con intelligenza artificiale, all’I/O 2025 potrebbero trovare spazio anche due nuove versione del sistema operativo di Google: una dedicata ai visori per la realtà mista, Android XR, ed una per set-top-box e tv stick, ovvero Android 16 TV. Tra le novità, inoltre, potrebbe arrivare anche un aggiornamento del Material Design, nella nuova versione Expressive. Di seguito tutti gli argomenti emersi dalle sessioni online previste per l’evento.

Android 16

Material Design 3 Expressive

Android XR

Android 16 TV

Gemini per Android Auto

Modalità desktop per Android

Nuove API per Gemini Nano

Il Google I/O 2025 inizierà il prossimo 20 maggio, l’appuntamento quindi è già fissato sul calendario e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci avrà riservato Big G quest’anno. L’evento potrà essere seguito in diretta su YouTube a partire dalle ore 19:00 di oggi (20 maggio), direttamente tramite il player che trovate qui sopra.

