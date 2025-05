Google Gemini su Samsung Galaxy Watch e Buds, per wearable sempre più intelligenti

Nei prossimi mesi i dispositivi Galaxy diventeranno ancora più intelligenti con l’arrivo di Google Gemini. L’assistente farà il suo debutto a bordo di Samsung Galaxy Watch, segnando la prima integrazione ufficiale dell’AI nella gamma di dispositivi wearable del brand. Inoltre ci sono novità anche per la serie di auricolari true wireless Galaxy Buds 3. Questo aggiornamento amplierà le funzionalità di intelligenza artificiale all’intero ecosistema Galaxy, per un’esperienza d’uso ancora più fluida e intelligente.

Google Gemini è in arrivo su Samsung Galaxy Watch e Galaxy Buds: Assistant è ormai pronto per la pensione

Crediti: Samsung

Con Google Gemini su Samsung Galaxy Watch, è possibile ricevere assistenza tramite comandi vocali, senza rinunciare alla produttività in movimento. Ad esempio, mentre si corre sul tapis roulant in palestra, basta dire: “Ricordami che oggi uso l’armadietto 43” così ci si può concentrare sull’allenamento senza pensarci troppo.

Oppure chiedere: “Riassumimi l’ultima email” per ottenere un riepilogo immediato nei momenti più frenetici. Gemini gestisce queste richieste direttamente all’interno delle app, permettendo agli utenti di consultare rapidamente le risposte.

Con gli auricolari Samsung Galaxy Buds, l’esperienza con Gemini diventa ancora più integrata e immediata. Grazie ai comandi vocali o al gesto “pinch and hold”, è possibile attivare l’assistente direttamente dagli auricolari e interagire con lo smartphone in modo semplice e naturale.

Ad esempio, quando si allacciano le scarpe da corsa prima di fare jogging, basterà chiedere: “Che tempo fa per la mia corsa di oggi?” senza nemmeno dover prendere in mano il proprio smartphone.

L’addio a Google Assistant

L’arrivo di Gemini a bordo degli indossabili Samsung si inserisce in un quadro più ampio: questo andrà a sostituire completamente Google Assistant nel corso del 2025, come confermato dalla stessa compagnia statunitense. Si tratta di un’evoluzione naturale che dovrebbe concludersi entro l’anno, con Gemini come assistente AI principale su una vasta gamma di dispositivi (smartphone e indossabili, ma anche speaker, TV e non solo).