Google Gemini disponibile anche per i bambini, ma solo con la supervisione degli adulti

La grande popolarità dell’intelligenza artificiale ha attratto tutti, anche i più piccoli a cui tecnicamente è vietato l’accesso. Google, però, ha deciso di proporre una versione di Gemini dedicata anche ai bambini, che potranno utilizzare l’AI generativa sempre sotto la supervisione degli adulti collegati tramite l’applicazione Family Link.

Anche i minori di 13 anni possono accedere a Google Gemini

Crediti: Google

I più giovani potranno utilizzare l’intelligenza artificiale generativa di Google Gemini per studiare, fare i compiti o leggere delle storie, con i dati raccolti che non verranno in alcun modo utilizzati per l’addestramento dei modelli AI. I genitori manterranno sempre il controllo delle attività dei figli con Gemini tramite l’app Family Link, tramite la quale potranno impostare limiti di utilizzo e accesso.

Google, tuttavia, ha tenuto a consigliare ai genitori di informare i figli su cosa sia l’intelligenza artificiale, su quali siano le sua capacità ma soprattutto su quali possono essere i rischi di utilizzarla. In particolar modo, Big G ha chiesto anche ai genitori di spiegare che l’AI non è un essere umano e che quindi non bisogna mai condividere informazioni personali e sensibili con il chatbot.

L’accesso a Google Gemini sarà consentito anche ai minori di 13 anni, ma solo tramite autorizzazione dei genitori nell’app Family Link.

