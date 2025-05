Google Gemini è ovunque, anche in Chrome: ecco l’integrazione nativa con il browser

In occasione del Google I/O 2025, la compagnia di Mountain View ha presentato una nuova integrazione per l’AI di Gemini che questa volta sarà disponibile in forma nativa anche nel browser Chrome. Da mesi ormai, Google è impegnata nel portare l’intelligenza artificiale in tutti i prodotti e servizi del proprio portfolio, con funzionalità sempre più potenti che dovrebbero semplificare il modo in cui svolgiamo le operazioni di tutti i giorni.

In Google Chrome arriva l’integrazione nativa per Gemini e Gemini Live

A partire da oggi, in Google Chrome è disponibile l’integrazione nativa con Google Gemini, sottoforma di assistente personale che può essere richiamato tramite la pressione di una nuova icona posizionata all’interno del browser oppure con una scorciatoia (Alt+G su Windows, Ctrl+G su macOS). Grazie a questa nuova funzione è possibile iniziare immediatamente a chattare con l’AI, scrivendo oppure conversando a voce tramite Gemini Live.

Per testare questa nuova integrazione, tuttavia, è necessario avere un abbonamento Gemini Pro oppure la nuova sottoscrizione Gemini Ultra. Per gli utenti europei (e quindi anche quelli italiani), ci sarà comunque da aspettare di più: Gemini in Google Chrome, infatti, è attualmente disponibile soltanto negli Stati Uniti e per gli utenti che utilizzano il browser in lingua inglese.