Avete risparmiato su YouTube Premium con la VPN? Google vi cancella l’abbonamento!

Da quando è possibile acquistare beni e servizi sul web, uno dei metodi più sfruttati per risparmiare è quello di sfruttare una valuta più debole della propria per pagare soltanto pochi euro. Per farlo, molto spesso, si utilizza una VPN che finge che l’utenti si trovi in un altro paese, ma sembra proprio che Google abbia deciso di bloccare questo metodo e cancellare gli abbonamenti YouTube Premium acquistati in questo modo.

Google blocca il trucchetto della VPN: cancellati gli abbonamenti a YouTube Premium

Crediti: 9to5Google

In queste ore, infatti, sono tante le segnalazione degli utenti che sono stati avvisati tramite mail della cessazione improvvisa del loro abbonamento YouTube Premium. Cosa hanno in comune questi utenti? Hanno tutti risparmiato sui loro acquisti utilizzando una VPN ed ottenendo l’abbonamento per pochi spiccioli al mese. Google, quindi, potrebbe essersi effettivamente accorta del trucchetto e aver bloccato completamente l’utilizzo di questo metodo.

Al momento, la compagnia di Big G non si è ancora espressa sull’accaduto, ma è probabile che una comunicazione ufficiale possa arrivare con un cambiamento ai termini di servizio. L’attuale ToS di YouTube, infatti, non impedisce o vieta esplicitamente l’utilizzo della VPN per l’acquisto degli abbonamenti, ne tanto meno prevede in alcun modo un ban o un blocco per gli account interessati.

Nelle ultime ore Google sembra aver individuato anche gli utenti che hanno utilizzato la VPN per ottenere abbonamenti a prezzi più bassi da Algeria, Serbia e Polonia. Anche in questo caso, gli abbonamenti sono stati annullati.

Ultimo aggiornamento: 27 maggio