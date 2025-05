Google: su iOS arriva “Semplifica”, la funzione AI per spiegare i testi più difficili

Spesso e volentieri in rete ci si imbatte in articoli e testi tecnici che richiedono più di una ricerca sul web per essere compresi appieno. Per fortuna, però, grazie ad una nuova funzione con intelligenza artificiale Google ha deciso di risolvere il problema alla radice, permettendo a tutti di semplificare il testo per una migliore comprensione.

Con “Semplifica” anche i testi più tecnici diventano facili da comprendere

Crediti: Google

Nell’app ufficiale di Google per iOS arriva in questi giorni “Semplifica“, una nuova funzione alimentata dall’intelligenza artificiale che permette di rendere più comprensibile il testo di un articolo o di un documento pubblicato in rete. Questa funzione, infatti, può essere utilizzata dopo aver sottolineato il testo di cui non si è capito un termine o una definizione, per ottenere immediatamente una versione più comprensibile per tutti.

La funzione Semplifica, al momento, sembra essere attiva solo negli Stati Uniti e con i testi in inglese, ma dovrebbe arrivare anche nel resto del mondo nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda l’arrivo della funzione su Android e Google Chrome per desktop, Google ha dichiarato di non aver nessun annuncio da fare al momento, ma non è escluso che Semplifica possa arrivare anche sulle altre piattaforme.

