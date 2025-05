La batteria del vostro Android dura troppo poco? Google suggerisce una soluzione

Nel corso degli anni gli smartphone sono diventati sempre più potenti e performanti, ma la loro autonomia non ha sicuramente fatto passi da giganti. Spesso e volentieri, però, non è la batteria a fare la differenza, bensì il sistema operativo e le app utilizzate dagli utenti. In questo senso, infatti, Google ha proposto una soluzione molto semplice a tutti gli utenti Android che stanno riscontrando un problema di battery drain nelle ultime settimane.

Aggiornate l’app di Instagram per risolvere il battery drain su Android

Crediti: Canva, Instagram

Con un post sulla community ufficiale di Android, Google ha annunciato la disponibilità di un nuovo aggiornamento per l’app di Instagram che dovrebbe risolvere il problema del battery drain su smartphone e tablet. La precedente versione, evidentemente, utilizzata troppe risorse e questo portava ad uno scaricamento più veloce della batteria e di conseguenza ad una minor autonomia.

Se avete riscontato problemi di durata del vostro smartphone Android, quindi, potrebbe essere proprio arrivato il momento di aggiornare l’app di Instagram. Assicuratevi quindi di aver installato almeno la versione 382.0.0.49.84 (quella contenente il fix) per verificare se gli sviluppatori di Meta sono riusciti finalmente a restituire alla vostra batteria il suo corretto funzionamento.

