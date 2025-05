Android 16 rinnova lo splitscreen: multitasking migliorato con il rapporto 90:10

Tra le tante novità in arrivo con Android 16 ce n’è una che farà particolarmente piacere a chi è abituato ad utilizzare più app contemporaneamente. Per questa nuova versione del sistema operativo del robottino verde, infatti, Google ha preparato una nuova modalità splitscreen che permetterà di sfruttare il multitasking in modo ancora più efficiente, grazie ad un nuovo rapporto d’aspetto.

Google si ispira a OnePlus? In arrivo il multitasking con rapporto 90:10

Attualmente lo splitscreen di Android 15 può essere utilizzato in due diversi rapporti: 50:50 con le due app che condividono la stessa porzione di schermo, e 70:30 con un’app che guadagna maggiore spazio rispetto all’altra. Con Android 16, però, entrerà in scena anche il rapporto 90:10, con un’app principale quasi a tutto schermo ed una ridotta ad una minima porzione ancorata al fondo.

Questa particolare funzione è ispirata, probabilmente, dall’Open Canvas degli smartphone di OnePlus, per consentire agli utenti di gestire al meglio le app aperte sullo schermo e guadagnare quanta più flessibilità nel multitasking. Il nuovo rapporto 90:10, tuttavia, non è stato ancora ufficializzato: gli esperti di Android Authority l’hanno scovato all’interno dell’ultima beta e non sappiamo ancora con certezza se questa funzionalità sarà disponibile anche al lancio previsto per giugno.