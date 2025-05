Google lancia Android 16 Beta 4.1: aggiornamento minore per risolvere i bug

Prosegue a ritmo serrato lo sviluppo del nuovo sistema operativo mobile di Google, con il rilascio in queste ore di Android 16 Beta 4.1. Rispetto alle precedenti versioni di test, in questo caso si tratta di un aggiornamento minore che mira a risolvere alcune problematiche segnale da sviluppatori e utenti nelle ultime settimane.

Android 16 sta arrivando: nuova beta in vista della versione finale

Crediti: Google

Android 16 Beta 4.1 (BP22.250325.012) è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold e Pixel 9a. Questo nuovo aggiornamento risolve diversi bug e problemi riscontrati dagli utenti, mentre ci si prepara per la versione finale che dovrebbe arrivare a giugno.

Risolto un problema che influiva sulle prestazioni tattili

Risolto un problema che influiva sulla registrazione video 4K con teleobiettivo 4x

Risolto il problema della scomparsa della mappa meteorologica

Risolto il problema con i collegamenti alla schermata di blocco che si attivavano con un singolo tocco

Risolto un problema per cui l’indicatore del microfono rimaneva bloccato

Risolto un problema per cui l’audio non veniva riprodotto dal NDK

Risolto un problema di consumo costante della batteria

Risolto il problema con la barra di navigazione nera che appariva nelle transizioni

Risolto un crash dell’app Google durante il caricamento di un sito web

Per effettuare il download, è necessario recarsi nelle impostazioni di sistema dopo aver effettuato la registrazione all’Android Beta Program, per proseguire con l’installazione di questo nuovo aggiornamento. In alternativa, è possibili utilizzare i file OTA e Factory Image messi a disposizione da Google per l’installazione manuale che trovate nel nostro approfondimento dedicato.