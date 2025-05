Google rilascia le patch di sicurezza di maggio 2025 per Android 15: tutte le novità

Nonostante lo sviluppo di Android 16 stia entrando sempre più nel vivo, Google non ha di certo dimenticato l’attuale versione del robottino verde, che oggi riceve un importante aggiornamento con le nuova patch di sicurezza di maggio 2025.

Le nuove patch di sicurezza di Android 15 correggono 50 falle sugli smartphone Pixel

Crediti: Gizchina.it

Le patch di sicurezza maggio 2025 per Android 15 (BP1A.250505.005) sono disponibili da oggi per Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, e Pixel 9a. Oltre a correggere ben 50 falle nella sicurezza del sistema operativo, indicate nei bollettini del 2025-05-01 e 2025-05-05, questo nuovo aggiornamento introduce anche delle correzioni per alcuni problemi riscontrati sugli smartphone di Google.

Correzione per la qualità di registrazione del microfono degradata in alcune app

Correzione dei problemi di associazione Bluetooth con alcuni smartwatch in determinate condizioni

Correzione per la lingua secondaria visualizzata nelle impostazioni rapide in determinate condizioni

L’aggiornamento può essere effettuato da subito sugli smartphone Pixel recandosi nelle impostazioni di sistema, ma Google avvisa che dopo aver installato le patch di sicurezza di maggio 2025 non sarà più possibile installare vecchie build di Android 15, a causa di un aggiornamento del bootloader che incrementa la versione anti-rollback.

Nel caso in cui vogliate proseguire con una installazione manuale, è possibile scaricare i file OTA e Factory Image tramite il nostro approfondimento dedicato.