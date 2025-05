GEEKOM Mini Air 12 ritorna con un processore migliore ed uno sconto di 60€!

A casa o in ufficio la tua scrivania è al sicuro dal disordine con GEEKOM Mini Air 12: il mini PC compatto ritorna con un processore migliore, ma sempre con il look minimale che lo contraddistingue. Grazie alla promo lancio il dispositivo è in doppio sconto: flash sale e coupon insieme fanno scendere il prezzo ad una cifra super conveniente!

GEEKOM Mini Air 12 con Intel N150 di 12a generazione: il mini PC debutta in versione migliorata, subito in sconto

Crediti: GEEKOM

La nuova versione di GEEKOM Mini Air 12 si presenta come un upgrade che migliora le performance ma senza intaccare il design compatto. Il mini PC è dotato di un formato salvaspazio: è l’alleato perfetto per mantenere la tua scrivania libera dagli ingombri, senza rinunciare ad avere un PC desktop fluido, con buone specifiche.

La novità è l’introduzione del processore Intel N150 di 12° generazione, che va a sostituire il precedente N100. Le performance aumentano anche grazie al supporto di 16 GB di RAM DDR5 (4.800 MHz) e di 512 GB di storage SSD M.2 2280 PCIe Gen 3, espandibile fino a 2 TB.

Il mini PC si presenta come una soluzione versatile sia per l’intrattenimento che per la produttività: supporta 3 monitor contemporaneamente grazie alle porte USB 3.2 Gen 2 (8K a 30 Hz), Mini DP 1.4 (8K a 30 Hz) e HDMI 2.0 (4K a 60 Hz).

Crediti: GEEKOM

La connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 forniscono prestazioni fluidi e stabili mentre il supporto VESA permette di montare il dispositivo direttamente sul retro del monitor. In questo modo è possibile risparmiare ancora più spazio sulla scrivania.

Il sistema di raffreddamento ad alta efficienza e bassa rumorosità mantiene sempre fresche le temperature, per un utilizzo continuo senza grattacapi. A bordo trovi Windows 11 con tutti gli strumenti a cui Microsoft ci ha abituato, insieme a Copilot, l’assistente AI integrato.

Crediti: GEEKOM

GEEKOM Mini Air 12 con Intel N150 è in offerta lancio nello store ufficiale con uno sconto di 60€: basta utilizzare il codice esclusivo “GIZCHAIR12” per far scendere il prezzo a 239€ (anziché 299€). Il risparmio e la massima celerità sono assicurati, con la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei. Se non visualizzi correttamente i box all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

La promozione è attiva anche su Amazon, allo stesso prezzo e con tutti i vantaggi della spedizione Prime: in questo caso basta riscattare il codice sconto “GCLAIR12N150“, per un risparmio del 20%. Entrambi i coupon saranno attività vino al 31 maggio.

