Caffè come al bar con le macchinette HiBrew: oggi ancora più economiche con questi coupon

In un mondo dove la routine quotidiana spesso inizia con una tazza di caffè, avere una macchina di alta qualità a casa è diventato indispensabile. Che si sia un amante dell’espresso forte o di un cappuccino cremoso, una buona macchina del caffè può trasformare ogni mattina in un piccolo rituale di piacere: oggi, grazie ai nuovi saldi di Geekmall, è possibile portare a casa tre fra i migliori modelli HiBrew.

Con le macchine HiBrew il caffè a casa è buono come quello del bar

Crediti: HiBrew

Tra le offerte di oggi, Geekmall propone degli ottimi sconti con coupon su tre modelli di macchine del caffè firmate HiBrew, per avere anche a casa lo stesso piacere del bar. Le macchine del brand, infatti, offrono un taglio professionale per riuscire ad ottenere un ottimo caffè espresso, cappuccino o altre bevande buone come quando le si ordinano al bar.

Con i codici sconto che trovate qui sotto, potete portare a casa il modello HiBrew H1B, compatibile sia con cialde che con il caffè in polvere, compatto e potente per appena 95€. Se invece cercate un modello di fascia più alta è possibile orientarsi verso HiBrew H10B, che al prezzo scontato di 109€ offre un corpo in alluminio ed una potenza di 20 bar per creare l’espresso perfetto. Chi invece non vuole compromessi può scegliere HiBrew H10A, che trasforma la vostra cucina in un bar pronto per ogni bevanda calda con appena 165€.

