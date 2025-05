Dreame H15 Pro Heat vs H15 Pro: quali sono le differenze

A febbraio il brand ha lanciato la lavapavimenti Wet & Dry Dreame H15 Pro, un’aggiunta di tutto rispetto alla sua linea di prodotti dedicati alle pulizie intelligenti. Ed ora arriva Dreame H15 Pro Heat, versione alternativa che introduce alcune novità interessanti: ma quali sono le differenze tra queste due lavapavimenti e quale scegliere?

Quali sono le differenze tra Dreame H15 Pro Heat e H15 Pro: cosa cambia tra le due lavapavimenti premium

La lavapavimenti Dreame H15 Pro ha introdotto per la prima volta la tecnologia GapFree AI DescendReach: si tratta di un braccio robotico AI in grado di colmare lo spazio di 2 cm lasciato dai modelli precedenti tra pavimento e parete.

Dopo aver fatto scorrere l’aspirapolvere in avanti, il braccio robotico si abbassa per raggiungere polvere e detriti in soli 0,2 secondo; inoltre è presente un pratico raschietto che entra in contatto con il suolo, in modo da non lasciare macchie d’acqua. Il risultato finale è una pulizia completa a tutto tondo e senza residui.

È possibile migliorare una soluzione così avanzata e precisa nelle cura dei pavimenti? La risposta arriva con Dreame H15 Pro Heat, nuova versione dell’aspirapolvere Wet & Dry di ultima generazione. Ma cosa cambia esattamente e quali sono le novità e le differenze rispetto alla versione H15 Pro?

Tutte le novità di Dreame H15 Pro Heat

I miglioramenti nel campo dell’intelligenza artificiale stanno investendo un numero crescente di settori e quello delle pulizie smart non fa eccezione. Dreame H15 Pro Heat è l’ultima aggiunta alla linea della compagnia e si presenta come un “piccolo” concentrato di tecnologia.

È il primo modello Dreame con lavaggio ad acqua calda, dotato di una potenza di aspirazione di alto livello, un sistema avanzato per il rilevamento sensibile dello sporco, il braccio robotico AI DescendReach e molto altro ancora.

La novità principale riguarda proprio la cura dei pavimenti: il sistema di lavaggio ThermoRinse sfrutta l’acqua calda a 85°C ed una nuova soluzione detergente per rimuovere efficacemente lo sporco, anche quello più ostinato (come olio, grasso e macchie incrostate). Inoltre si tratta di un sistema abbastanza delicato da proteggere i pavimenti in legno.

L’acqua calda viene utilizzata anche per l’autopulizia: tramite il nuovo sistema

ThermoTub Immersive 100°C Hot Water Brush Wash, la spazzola viene risciacquata a fondo all’interno della base (immersa in 300 ml di acqua calda e pulita).

Un’altra aggiunta di Dreame H15 Pro Heat è la tecnologia di rilevamento dello sporco RGB, 5 volte più sensibile rispetto ai modelli precedenti. Questo sistema è in grado di rilevare i tipi di sporco durante l’aspirazione, regolando sia la potenza che il flusso dell’acqua per una pulizia ottimale (e senza sprechi) in ogni circostanza.

Ritroviamo il braccio robotico GapFree AI DescendReach, visto anche a bordo di H15 Pro: è la prima volta che l’intelligenza artificiale diventa un alleato attivo nelle pulizie, un passo avanti importante che sicuramente porterà ad altre novità in futuro.

H15 Pro Heat vs H15 Pro: lavapavimenti Dreame a confronto

Dreame H15 Pro Heat Dreame H15 Pro Potenza di aspirazione 22.000 PA 21.000 PA Serbatoio acqua pulita/sporca 800/650 ml 780/700 ml Batteria 6 celle da 5.000 mAh 6 celle da 5.000 mAh Autonomia 72 minuti 55 minuti Lavaggio con acqua calda ✔️ ❌ Braccio robotico AI ✔️ ✔️ Inclinabile a 180° ✔️ ✔️ Rilevamento dello sporco Sensore RGB Sensore termico Spazzola anti-groviglio ✔️ ✔️

Prezzo e offerta lancio

La nuova lavapavimenti Dreame H15 Pro Heat introduce varie novità e migliorie, ma il prezzo resta invariato rispetto al modello Pro: 699€ tramite lo store ufficiale Dreame (e non solo). Per i primi 7 giorni è possibile usufruire di uno sconto speciale di 100€, quindi conviene approfittarne adesso!

