Dove finiscono gli iPhone rubati? Qualcuno ha finalmente trovato la risposta

Se gli iPhone risultano essere gli smartphone più popolari al mondo, è anche vero che sono sicuramente tra i più rubati. Nel corso degli anni Apple ha provato in tutti i modi ad arginare questo fenomeno introducendo funzioni software che potessero bloccare i dispositivi, ma dove finiscono gli smartphone che vengono rubati in Europa e negli Stati Uniti? Un’indagine ci fornisce finalmente una risposta.

Gli iPhone rubati in Europa e USA finiscono tutti in un enorme palazzo in Cina

Crediti: Wikipedia

Un iPhone rubato a New York, a Londra, a Berlino o a Roma probabilmente avrà sempre un’unica destinazione: un enorme palazzo a Shenzen, Cina, conosciuto tra gli abitanti del luogo come “The Stolen iPhone Building“, il palazzo degli iPhone rubati. A raccontarlo è il Financial Times, che in questi giorni ha raccolto la testimonianza di una vittima di furto che ha potuto tracciare il proprio iPhone 15 Pro fino al The Feiyan Times, situato nel cuore di Shenzen.

Le indagini condotte dal giornale statunitense hanno portato ad una incredibile scoperta: al quarto piano di questo palazzo c’è un settore interamente dedicato alla vendita di iPhone di “seconda mano” provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti. Seppur alcuni siano delle legittimi trade-in, altri hanno una provenienza sicuramente più dubbia. Sono tante le testimonianze, infatti, di persone che hanno potuto localizzare il proprio iPhone rubato all’interno di quell’edificio.

Ma come si vende un iPhone bloccato? Spesso e volentieri questi dispositivi vengono smontati per recuperare i pezzi di ricambio, oppure il proprietario viene ricattato tramite iMessage nel tentativo di far sbloccare il dispositivo. Le contromisure di Apple, quindi, sono piuttosto efficaci e anche la vendita delle parti di ricambio potrebbe diventare presto impossibile grazie alle nuove funzionalità.

