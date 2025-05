Dove comprare Xiaomi Pad 7 Ultra: è il primo tablet con XRING O1

Ogni evento di Xiaomi lascia sempre di stucco: stavolta il protagonista assoluto è stato XRING O1, il nuovo chipset proprietario in grado di rivaleggiare con gli Snapdragon e i Dimensity di punta. Oltre al flagship Xiaomi 15S Pro, il SoC ha debuttato anche a bordo di un tablet premium: scopri dove comprare Xiaomi Pad 7 Ultra, dispositivo che strizza l’occhio a Cupertino grazie al suo look ispirato.

Xiaomi Pad 7 Ultra: dove comprare il tablet premium, il primo con il nuovo SoC proprietario

Dotato di un ampio schermo da 14″ con un notch nella parte superiore, Xiaomi Pad 7 Ultra si presenta come una soluzione perfetta per la produttività e l’intrattenimento. Non mancano una batteria colossale e la ricarica ultra-rapida (120W), per un’esperienza completa a tutto tondo.

Il nuovo tablet premium di Xiaomi è stato lanciato solo in Cina e non sappiamo se e quando arriverà per i mercati Global. Vuoi provare in anteprima questa novità? Allora ti segnaliamo che il tablet è già acquistabile tramite store di terze parti, in versione cinese. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Domande frequenti su Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7 Ultra è in Italiano? Il tablet è dotato di software China, in lingua cinese e inglese. Xiaomi Pad 7 Ultra ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente sia il Play Store che i vari servizi di Google. Xiaomi Pad 7 Ultra supporta gli aggiornamenti? Sì, il tablet supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Xiaomi Pad 7 Ultra? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del tablet.

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 305.82×207.47×5.1 mm per 609 grammi

display OLED a 12 bit da 14″ 3.5K+ (3.200 x 2136 pixel), refresh rate a 120 Hz, protezione Gorilla Glass 5, campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit

SoC Xiaomi XRING O1 a 3 nm TSMC

CPU deca-core 2 x 3,9 GHz – Cortex-X925 4 x 3,4 GHz – Cortex-A725 2 x 1,9 GHz – Cortex-A725 2 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Immortalis-G925

12 GB di RAM LPDDR5T

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

batteria da 12.000 mAh con ricarica da 120W e 7.5W ricarica inversa

fotocamera da 50 MP con sensore Samsung ISOCELL JN1, PDAF

selfie camera OV32B40 da 32 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1

Android 15 con HyperOS 2

