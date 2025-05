Dove comprare Xiaomi 15S Pro: è il flagship che cambia tutto!

Gli eventi Xiaomi celano sempre qualche sorpresa da cardiopalma e la presentazione di maggio non ha fatto eccezione. Per l’occasione l’azienda ha svelato il suo chipset proprietario XRING O1, soluzione che sfida Qualcomm, MediaTek, Samsung e Apple con performance al top. Vuoi provare questa novità esclusiva per il mercato asiatico? Allora scopri dove comprare Xiaomi 15S Pro, ora in offerta con un coupon esclusivo.

Xiaomi 15S Pro: dove comprare il primo top di gamma al mondo con il SoC XRING O1

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi 15S Pro è stato annunciato in patria ed è molto probabile che resterà un’esclusiva cinese. Si tratta quindi di un pezzo da collezione per i Mi Fan e per gli amanti del tech, vista la presenza del nuovo SoC proprietario della casa di Lei Jun.

Se sei curioso di mettere le mani su questa novità, ti segnaliamo che il flagship è acquistabile tramite store di terze parti (in versione cinese). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Domande frequenti su Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15S Pro è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, in lingua cinese e inglese. Xiaomi 15S Pro ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. Xiaomi 15S Pro supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Xiaomi 15S Pro? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 161,3×75,3×8,33 mm per 216 grammi

certificazione IP68

display Micro Quad Curved AMOLED M9 a 12 bit da 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido avanzato (4.053 mm²)

SoC Xiaomi XRING O1 a 3 nm TSMC

CPU deca-core 2 x 3,9 GHz – Cortex-X925 4 x 3,4 GHz – Cortex-A725 2 x 1,9 GHz – Cortex-A725 2 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Immortalis-G925

16 GB di RAM LPDDR5X

512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.100 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W, ricarica magnetica

fotocamera da 50 + 50 + 50 MP con ottiche Leica, autofocus laser e XRING O1 ISP v4 Light Fusion 900, 50 MP, f/1.44, OIS ultra-grandangolare Samsung JN1, 50 MP, f/2.2, FOV 115° teleobiettivo periscopico Sony IMX858, 50 MP, f/2.5, OIS, zoom ottico 5X

selfie camera OV32B40 da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 con HyperOS 2

