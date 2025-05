Dove comprare vivo X200s: il flagship si rinnova con Dimensity 9400+ ed altre migliorie

Insieme al Camera Phone vivo X200 Ultra la compagnia cinese ha annunciato anche una versione rinnovata del modello standard, con differenze in termini di design e specifiche. Scopri dove comprare vivo X200s, il top di gamma dallo stile fresco e colorato!

vivo X200s: dove comprare il nuovo top di gamma con Dimensity 9400+

Crediti: vivo

Rispetto alla versione standard, vivo X200s adotta uno schermo piatto ed è mosso dal Dimensity 9400+, ultimo chipset di punta di MediaTek. Tra le altre aggiunte abbiamo una batteria maggiorata (da 6.200 mAh) e il supporto alla ricarica wireless.

Il nuovo vivo X200s è disponibile all’acquisto in versione cinese tramite store di terze parti (TradingShenzhen e GizTop); come riportato da entrambi gli e-commerce, il software di vivo è multilingue e presenta anche l’italiano. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Domande frequenti su vivo X200s

vivo X200s è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, ma multilingue (in questo caso lo store riporta anche l’italiano). vivo X200s ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. vivo X200s supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da vivo X200s? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 160,01 x 74,29 x 7,99 mm per 203/205 grammi

certificazione IP68/IP69

display Flat AMOLED BOE Q10 LTPO 8T a 10 bit da 6,67″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 5.000 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3,73 GHz + 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz)

GPU Immortalis-G925

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

batteria da 6.200 mAh con ricarica da 90W e wireless da 40W

fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.57-2.57-2.0) con IMX921, OIS, teleobiettivo periscopico IMX882 (zoom ottico 3X), ultra-wide JN1 e ottiche ZEISS

selfie camera da 32 MP f/2.0

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Android 15 con OriginOS 5

