Dove comprare vivo Pad 5 Pro: è il primo tablet con Dimensity 9400

Insieme ai vari smartphone della serie X200, la compagnia cinese ha presentato anche il suo ultimo tablet di punta. Si tratta del primo dispositivo della categoria equipaggiato con il Dimensity 9400, per performance al top. Scopri dove comprare vivo Pad 5 Pro: c’è un codice sconto esclusivo per risparmiare e anche la cover originale con tastiera!

vivo Pad 5 Pro: dove comprare il nuovo tablet top di gamma del brand cinese

I vari brand asiatici hanno lanciato i rispettivi tablet premium, un settore che sta vivendo un periodo d’oro. Il nuovo vivo Pad 5 Pro è una soluzione sottile e potente, dallo spessore di appena 5,96 mm ma con a bordo una batteria da ben 12.050 mAh. Un terminale che non si fa mancare nient, nemmeno un ampio schermo da 13″ a 144 Hz.

Purtroppo non tutti i prodotti dell’ecosistema del brand arrivano in Italia: vivo Pad 5 Pro è stato lanciato in Cina ma è acquistabile anche da noi occidentali tramite store di terze parti (come GizTop e TradingShenzhen). Per completare il pacchetto c’è anche la cover con tastiera, pensata appositamente per questo tablet. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Domande frequenti su vivo Pad 5 Pro

vivo Pad 5 Pro è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, ma multilingue (comprende anche l’italiano, come riportato dallo store TradingShenzhen). vivo Pad 5 Pro ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. vivo Pad 5 Pro supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da vivo Pad 5 Pro? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 289,56 × 198,32 × 5,96/6,07 mm per 578/635 grammi

display LCD a 10 bit da 13″ 3.1K (3.096 x 2.064 pixel) con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo (con struttura in rame e grafite)

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,63 GHz – Cortex-X925 3 x 3,3 GHz – Cortex-X4 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720

GPU Immortalis-G925 MC12

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

128/256/512 GB di storage UFS 3.1/4.1 non espandibile

batteria da 12.050 mAh con ricarica rapida da 66W

fotocamera da 13 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 8 Speaker stereo con audio surround 3D, USB-C 3.2 Gen 1

Android 15 con OriginOS 5

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.