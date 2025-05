Puntuali come sempre, ecco fare capolino i nuovi smartphone della serie Reno, la fascia di mezzo della compagnia cinese. Freschi di lancio in patria, i due dispositivi sono disponibili anche per noi occidentali grazie ai soliti store di terze parti: ecco dove comprare OPPO Reno 14 e Reno 14 Pro, con un occhio al risparmio grazie al nostro coupon esclusivo.

OPPO Reno 14 e Reno 14 Pro: dove comprare i nuovi smartphone della serie

Crediti: OPPO

Con OPPO Reno 14 e 14 Pro, il brand asiatico continua ad offrire il giusto equilibrio tra stile, performance e qualità fotografiche. Il design è raffinato ed elegante (senza rinunciare al colore), a muovere il tutto troviamo chipset MediaTek (tra cui l’ultimo Dimensity 8450) mentre entrambi i telefoni offrono un teleobiettivo periscopico.

Al momento sono stati annunciati solo i modelli cinesi, quindi restiamo in attesa di saperne di più sull’uscita Global. Nel frattempo sia Reno 14 che Reno 14 Pro sono acquistabili tramite store di terze parti. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Domande frequenti su OPPO Reno 14 e 14 Pro (versione cinese)

OPPO Reno 14/14 Pro è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China con supporto multilingue: c’è anche l’italiano, come riportato dallo store. OPPO Reno 14/14 Pro ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. OPPO Reno 14/14 Pro supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da OPPO Reno 14/14 Pro? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

Schede tecniche

Reno 14

Dimensioni e peso – 157,9 x 74,73 x 7,42/7,32 mm per 187 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat AMOLED a 10 bit da 6,59″ 1.5K+ (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità fino a 1.200 nit

Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,35 GHz – Cortex-A715 3 x 3,2 GHz – Cortex-A715 4 x 2,2 GHz – Cortex-A510

GPU Mali-G615 MP6

12/16 GB RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB memoria UFS 3.1 non espandibile

Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80W

Fotocamera da 50 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.2-2.8) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico Samsung JN5

Selfie camera da 50 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, sensore IR, Speaker stereo

Android 15 con ColorOS 15

Reno 14 Pro

Dimensioni e peso – 163,35 x 76,98 x 7,58/7,48 mm per 201 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat AMOLED a 10 bit da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità fino a 1.200 nit

Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8450 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU Mali-G720 MC7

12/16 GB RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB memoria UFS 3.1 non espandibile

Batteria da 6.200 mAh con ricarica rapida da 80W e wireless da 50W

Fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico Samsung JN5

Selfie camera da 50 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, sensore IR, Speaker stereo

Android 15 con ColorOS 15

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.