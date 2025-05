Dove comprare Nintendo Switch 2: preordine disponibile di nuovo su Amazon!

Il momento tanto atteso è arrivato: dopo un successo planetario senza precedenti della prima console ibrida nipponica, Nintendo Switch 2 è finalmente in dirittura d’arrivo sugli scaffali dei negozi. Con un Direct della durata di quasi un’ora, Nintendo ha mostrato al mondo la sua nuova creazione che proverà a ripetere lo strepitoso successo ottenuto con la prima Nintendo Switch. Non perdiamo dunque altro tempo e scopriamo subito insieme come acquistare la nuova console!

Nintendo Switch 2: dove comprare la nuova console ibrida e quanto costa

Specifiche, caratteristiche e prezzo in Italia

Crediti: Nintendo

Nintendo Switch 2 arriverà in Italia al prezzo di 469.99€, nella colorazione completamente nera con joycon ad inserti colorati blu e rossi (che richiamano proprio le tonalità delle versioni originali), oppure 509.99€ per il bundle con Mario Kart World. Rispetto alla prima edizione della console ibrida, Nintendo Switch 2 può vantare un display LCD da 7.9″ decisamente più grande rispetto al passato con risoluzione 1080p e 120 Hz di refresh rate, mentre i Joycon abbandonano l’aggancio su rotaia per far affidamento su un ben più comodo aggancio magnetico.

Al momento Nintendo non ha ancora annunciato le specifiche tecniche della nuova Switch 2, ma ha citato soltanto un miglioramento al chipset NVIDIA che alimenta la console. Dovremo attendere quindi ancora qualche settimana prima di scoprire cosa si cela sotto la scocca.

Quando esce Nintendo Switch 2?

Crediti: Nintendo

Nintendo Switch 2 sarà disponibile in Italia a partire dal 5 giugno, con i pre-ordini che partiranno già nel corso dei prossimi giorni. La data da segnare sul calendario per prenotare la nuova console nipponica è quella del 8 aprile, quando gli store (online e offline) autorizzati apriranno ufficialmente i preordini di Nintendo Switch 2.

Al momento non è possibile sapere quante scorte saranno disponibili, ma negli ultimi anni i lanci delle console da gaming (per esempio PlayStation 5) sono stati piuttosto problematici e le unità ridotte al minimo. Il consiglio, nel caso in cui siate interessati a Nintendo Switch 2, è quello di effettuare quanto prima il preordine per essere sicuri di riceverla il giorno di lancio.

Dove acquistare Nintendo Switch 2

Crediti: Nintendo

Amazon

Nintendo Switch 2 Compra Ora Amazon.it Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Compra Ora Amazon.it

eBay

Unieuro

Mediaworld

Euronics

