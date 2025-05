DOOGEE presenta V Max Play e V Max LR: i nuovi smartphone rugged flagship

In occasione del GITEX EUROPE 2025, DOOGE ha presentato ufficialmente la nuova serie di smartphone V Max, realizzati appositamente per i creator, gli avventurieri e chiunque decida di non scendere a compromessi per un dispositivo rugged. I primi due modelli saranno disponibili già durante l’estate, mentre per i modelli Pro bisognerà attendere ancora qualche mese.

La serie V Max di DOOGEE punta a stupire tutti per potenza e resistenza

Crediti: DOOGEEE

DOOGEE V Max Play è equipaggiato con un chipset Dimensity 7300 di MediaTek, affiancato da ben 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Il punto forte di questo smartphone è sicuramente il comparto multimediale: il dispositivo, infatti, integra un proiettore LED con risoluzione 480p ed un sistema di speaker in grado di fornire audio fino a 130 dB per un’esperienza cinematografica ovunque ci si trovi.

Questo smartphone, tuttavia, può essere utilizzato anche torcia da campeggio, grazie all’integrazione con un doppio sistema di illuminazione da 1200 LM che aumentano la visibilità anche nelle notti più buie. Il comparto fotografico, tuttavia, non è da sottovalutare: in dotazione, infatti, questo modello offre un sensore principale da 200 MP, affiancato da una lente panoramica da 8 MP e un sensore per la visione notturna da 20 MP.

La batteria da 20.500 mAh, invece, rende l’autonomia del dispositivo davvero incredibile: con una singola carica, infatti, è possibile ottenere più giorni di utilizzo senza mai dover pensare alla caricatore. Per quanto riguarda la ricarica rapida, invece, abbiamo una velocità di 45W con ricarica inversa a 10W.

Crediti: DOOGEEE

DOOGEE V Max LR sfrutta anch’esso la potenza del Dimensity 7300 di MediaTek, utilizzando la medesima configurazione vista per il modello Max (16/512 GB). In questo caso, però, il proiettore viene sostituito da un laser per misurazioni ad alta precisione (±3–15mm), ideale per chi sul lavoro ha bisogno di uno strumento smart ed affidabile. Con la pressione di un singolo tasto, questo dispositivo può effettuare una misurazione precisa in pochi secondi senza strumenti aggiuntivi, anche in condizioni meteo avverse.

Anche per questo modello abbiamo a disposizione il doppio sistema di illuminazione da 1200 LM, la batteria da 20.500 mAh con ricarica rapida da 45W e il sistema di fotocamere da 200 MP + 8 MP + 20 MP, con l’aggiunta però delle certificazioni IP68/IP69K e MIL-STD-810H che rendono il dispositivo resistente agli urti, ai graffi e alle cadute.

In arrivo, inoltre, ci sono anche i modelli DOOGE V Max Play Pro e V Max LR Pro, che potranno vantare un upgrade su tutto il comparto hardware: per questi smartphone, infatti, avremo a disposizione il chip Dimensity 7400, affiancato da 12 GB di RAM, 1 TB di spazio di archiviazione, una batteria da 30.000 mAh ed una ricarica rapida da ben 80W (18W ricarica inversa). Tutti i modelli presentati, tuttavia, potranno utilizzare l’intelligenza artificiale di Google Gemini.

DOOGEE V Max Play e V Max LR saranno disponibili tra giugno e luglio su Kickstarter, ma l’azienda cinese non ha ancora annunciato i prezzi di vendita. Per i modelli Pro, invece, bisognerà attendere qualche settimana in più.