DOOGEE al GITEX Europe 2025 tra rugged, tablet, indossabili e funzioni AI

DOOGEE è stato tra i protagonisti dell’evento GITEX Europe 2025 e ancora una volta ha lanciato di stucco grazie alla sua gamma di dispositivi rugged, ora potenziati grazie al supporto dell’AI. Nei giorni dell’evento DOOGEE ha presentato una vasta gamma di smartphone, tablet e indossabili rugged dotati di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale: l’AI riguarda anche i dispositivi resistenti pensati per l’outdoor, come dimostra la nuova gamma di smartphone V Max.

Tutte le novità di DOOGEE mostrate al GITEX Europe 2025

Serie V Max

La gamma di dispositivi DOOGEE V Max rappresenta il punto più altro dei rugged del brand: performance, batteria, fotocamera, AI e design, tutto viene potenziato al massimo per un’esperienza completa tutto tondo. La serie V Max è pensata per l’uso outdoor o professionale, senza rinunciare a caratteristiche tipiche come il comparto fotografico.

I nuovi V Max Play e V Max LR hanno conquistato il pubblico del GITEX Europe, attirando l’attenzione di professionisti, media e appassionati tech. Entrambi i rugged saranno lanciati presto su Kickstarter: andiamo a dare un’occhiata alle caratteristiche distintive di ciascun modello.

V Max Play

Con DOOGEE V Max Play la compagnia asiatica punta ad un dispositivo ultra-resistente in grado di portare l’intrattenimento e la produttività ad un livello successivo. Il rugged phone integra un proiettore compatto con messa a fuoco automatica, utile sia per un uso professionale che per una serata cinema improvvisata. Il dispositivo monta uno speaker ad alta potenza da 130 dB, per un’esperienza audio al top.

V Max LR

DOOGEE V Max LR punta di più ad un utilizzo professionale rispetto al modello Play: il rugged integra nella scocca un telemetro laser da 40 metri, in modo da poter effettuare misurazioni in qualsiasi momento. L’ideale per ingegneri, ispettori tecnici e in generale per specialisti che necessitano di strumenti utili e funzionali.

Entrambi gli smartphone offrono una super batteria da 20.500 mAh, una torcia incorporata da 1.200 lumen ed un comparto fotografico con un sensore principale da 200 MP.

Serie Blade GT

Crediti: DOOGEE

La famiglia Blade GT è composta sempre da rugged phone, in questo caso dotato di un design più leggero e sottile (ma senza rinunciare alla robustezza). Inoltre questi smartphone strizzano l’occhio ai gamer grazie ad un sistema di luci LED posteriore dal look audace, come nel caso di Blade GT Ultra.

Serie S200

Crediti: DOOGEE

La gamma S200 presenta un design futuristico in stile mecha, con una resistenza di grado militare. S200 Plus è impreziosito da un display posteriore, funzionalità AI ed una potente batteria con tecnologia all’anodo di silicio.

Serie Fire

Crediti: DOOGEE

Anche i dispositivi della serie Fire sono dedicati ai professionisti: questi smartphone sono equipaggiati con fotocamere termiche, utili per un utilizzo outdoor e in contesti professionali. L’ultimo modello Fire 6 Max è una belva di potenza dal look aggressivo, con un sensore di imaging termico avanzato ed una torcia integrata.

Serie Note59

Crediti: DOOGEE

DOOGEE Note59 Pro+ è il medio gamma 5G dalle performance potenti, con un design elegantissimo ed un ampio schermo con refresh rate a 120 Hz. Il modulo fotografico circolare strizza l’occhio ai camera phone mentre la cover posteriore presenta un look stiloso e minimale.

Serie Tab E3

Crediti: DOOGEE

Il tablet di punta Tab E3 Max soddisfa le esigenze di chi cerca un tablet premium con uno schermo immersivo di grandi dimensioni (IPS, 14″ con risoluzione 2K) ed una super batteria da ben 13.500 mAh. La configurazione con quattro speaker offre un’esperienza audio da primo della classe mentre le funzionalità AI di Gemini gli danno una marcia in più nelle attività quotidiane e quelle legate alla produttività.

Indossabili

Crediti: DOOGEE

La linea di prodotti DOOGEE comprende anche una serie di smartwatch: i modelli D43 e D43B sono l’ideale per gli utenti più sportivi (grazie al GPS integrato) mentre D39C è perfetto per gli amanti dello stile. La versione D45D è elegante e sobrio, adatto ad un’utenza business che non vuole rinunciare ad un’esperienza smart.

Caratteristiche AI

Dal tablet Tab E3 Max agli smartphone V Max Play e V Max LR, tutti i modelli della gamma DOOGEE offrono funzionalità AI grazie a Gemini. Questi dispositivi hanno dimostrato che un design rugged non significa necessariamente scendere a compromessi: un telefono ultra-resistente può offrire la massima robustezza per sopravvivere a condizioni estreme, e allo stesso tempo avere funzionalità intelligenti (come la traduzione in tempo reale).

Contenuto realizzato in collaborazione con DOOGEE.