DeepSeek aggiorna il modello R1: l’AI cinese diventa ancora più potente

Arrivato come un fulmine a ciel sereno per scompigliare i piani delle big tech nel settore delle AI, DeepSeek continua a migliorare il proprio modello di intelligenza artificiale per competere al meglio sia con Google che con OpenAI. Grazie ad un nuovo aggiornamento, infatti, l’AI cinese sembra essere riuscita a colmare il gap con i modelli di punta delle aziende occidentali.

Il nuovo DeepSeek R1 riduce il gap con Gemini 2.5 pro e OpenAI o3

Crediti: DeepSeek

DeepSeek ha pubblicato in questi giorni il modello R1-0528, una versione aggiornato della celebre AI che apporta numerosi miglioramenti: in primo luogo, gli sviluppatori hanno annunciato di aver ridotto il fenomeno delle allucinazioni, con un miglioramento significativo delle capacità di ragionamento profondo e di gestione delle risorse computazionali.

Grazie a questo nuovo aggiornamento, DeepSeek R1 sta riducendo significativamente il gap venutosi a colmare con il lancio di Google Gemini 2.5 Pro e OpenAI o3, che alimenta l’attuale versione di ChatGPT (per tutti gli utenti Pro). Al momento, il modello aggiornato è disponibile tramite API e su Hugging Face, mentre non è ancora arrivato all’interno del chatbot.