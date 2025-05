Xiaomi TV F Pro 2026 in offerta lancio: 43″ QLED 4K a soli 299€!

La compagnia di Lei Jun ha annunciato la sua nuova gamma di smart TV per l’Italia e non poteva accompagnare il debutto con una promo lancio. Xiaomi TV F Pro 2026 parte da soli 299€ per la versione da 43″: un prezzo super conveniente dato che parliamo di una soluzione QLED 4K con caratteristiche top!

Crediti: Xiaomi

I nuovi televisori della serie Xiaomi TV F Pro 2026 non si fanno mancare niente: eleganti e stilosi, sono dotati di una cornice ultrasottile ed una finitura in metallo, montano pannelli luminosi QLED 4K ed arrivano con Fire TV integrato. Tra le altre caratteristiche abbiamo i comandi vocali tramite Alexa, l’audio immersivo con Dolby Audio, DTS:X e DTS Virtual:X, il supporto all’HDR10+ e Gaming Mode (solo 50″ e superiori).

Il prezzo di Xiaomi TV F Pro 2026 parte da 299€ per la versione da 43″: l’occasione arriva dallo store ufficiale e da Amazon, ma conviene affrettarsi dato che si tratta di un’offerta lampo limitata. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Xiaomi TV F Pro 43 2026, 43 Pollici (101 cm), QLED 4K UHD, Smart TV, Fire TV, HDR10+, MEMC, Controllo vocale con Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con Apple... 379,00€ 299,00€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi TV F Pro 50 2026, 50 Pollici (127 cm), QLED 4K UHD, Smart TV, Fire TV, HDR10, Modalità Game Boost a 120Hz, MEMC, Controllo vocale con Alexa, 2GB+32GB,... 469,00€ 399,00€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi TV F Pro 55 2026, 55 Pollici (140 cm), QLED 4K UHD, Smart TV, Fire TV, HDR10+, Modalità Game Boost a 120Hz, MEMC, Controllo vocale con Alexa,... 569,00€ 449,00€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi TV F Pro 65 2026, 65 Pollici (165 cm), QLED 4K UHD, Smart TV, Fire TV, HDR10+, Modalità Game Boost a 120Hz, MEMC, Controllo vocale con Alexa,... 769,00€ 599,00€ Compra Ora Amazon.it Xiaomi TV F Pro 75 2026, 75 Pollici (190 cm), QLED 4K UHD, Smart TV, Fire TV, HDR10+, Modalità Game Boost a 120Hz, MEMC, Controllo vocale con Alexa,... 999,00€ 799,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 15/05/2025 10:05

Scheda tecnica

Dimensioni – 43″, 50″, 55″, 65″, 75″

Display QLED 4K (3.840 x 2.160 pixel), DCI-P3 94%, 10 bit, refresh rate a 60, MEMC (4K a 60 Hz), angolo di visione di 178°, HDR10+, Game Boost a 120 Hz (da 50″ in poi)

CPU quad-core Cortex A55

GPU Mali-G52 MC1

2 GB di RAM

32 GB di storage

Audio – 2 speaker stereo da 10W, supporto Dolby Audio, DTS-X, DTS-Virtual

Connettività – Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0

Porte – 3 x HDMI, 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x uscita audio digitale ottica, 1 x Slot CI+

supporto Miracast e Apple AirPlay

DVB-T2+C/DVB-S2

Telecomando Bluetooth con comandi vocali (Alexa)

Sistema operativo Fire TV

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.