Xiaomi x Harry Potter: lo speaker compatto Redmi è imperdibile!

Con il lancio di Redmi Turbo 4 Pro in versione Harry Potter, Xiaomi ha presentato anche altri accessori dedicati al maghetto britannico. Dopo il set composto da mouse e tastiera, oggi scopriamo l’edizione speciale dello speaker Bluetooth di Redmi.

Redmi Bluetooth Speaker x Harry Potter: ecco la nuova versione speciale dedicata al celebre maghetto

Crediti: Redmi

Questa non è la prima volta che Xiaomi presenta dispositivi ed accessori dedicati ad Harry Potter. Purtroppo si tratta di gadget lanciati solo in Cina e anche Redmi Bluetooth Speaker non fa eccezione. Per fortuna l’altoparlante arriva alle nostre latitudini grazie ad uno store di terze parti (e c’è anche un codice sconto dedicato).

Il dispositivo non cambia specifiche rispetto alla versione base: si tratta di uno speaker compatto e portatile, dotato di connettività Bluetooth 5.3, certificato IP67 e dall’autonomia di circa 5 ore. È presente anche un laccetto nella parte superiore: nell’edizione speciale Harry Potter c’è anche un portachiavi a tema. Se non visualizzi i box presenti qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.