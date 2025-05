Bluetooth 6.1 in arrivo: ecco tutte le novità

Nonostante l’ultima versione del Bluetooth sia arrivata poco più di 6 mesi fa, oggi lo Special Interest Group (SIG) ha rilasciato una nuova certificazione ufficiale come parte dell’aggiornamento biennale di questa tecnologia. Con il Bluetooth 6.1 arrivano nuove funzionalità che aumenteranno la privacy dei dispositivi e l’efficienza energetica.

Bluetooth 6.1: maggiore privacy e più efficienza energetica

Crediti: Bluetooth

Da oggi sono ufficiali le specifiche del Bluetooth 6.1 che introducono pochi, ma significativi, cambiamenti per questa tecnologia di comunicazione wireless. Il nuovo aggiornamento, infatti, introduce il Randomized Resolvable Private Address (RPA): una funzione che rende molto più difficile il tracciamento dei dispositivi BT, creando un indirizzo casuale ad intervalli di tempo non prevedibili. Oltre ad aumentare la privacy, questa funzione rende anche più efficiente il dispositivo, che non dovrà occuparsi più di questa funzione assegnata direttamente al controller Bluetooth.

Al momento non sappiamo ancora quali dispositivi potrebbero sfruttare immediatamente questa versione, ma è possibile che tra i primi ci possano essere gli smartphone della serie iPhone 17, per cui è già previsto il supporto Bluetooth 6.0. Per il prossimo aggiornamento, e quindi la versione 6.2, bisognerà invece attendere la fine del 2025. Le funzioni aggiuntive, in questo caso, non sono ancora note.