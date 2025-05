WWDC 2025: date ufficiali, iOS 19 e tutte le novità di Apple in arrivo

Apple ha annunciato le date ufficiali della WorldWide Developer Conference 2025, l’annuale evento dedicato agli sviluppatori in cui la compagnia di Cupertino è solita annunciare le novità software in arrivo. Come da tradizione, l’evento si terrà nel mese di giugno, ma come lo scorso anno di persona si terrà soltanto il keynote di apertura, mentre tutti i panel e i workshop saranno disponibili online.

Tutto pronto per iOS 19 e macOS 16: la presentazione ufficiale a giugno

Crediti: Apple

La WWDC 2025 avrà ufficialmente inizio il prossimo 9 giugno con un keynote di apertura che potrebbe riservare grandi sorprese. In questa occasione, infatti, dovrebbe arrivare la presentazione ufficiale di iOS 19, la nuova versione del sistema operativo mobile per iPhone, che si preannuncia essere uno dei più grandi aggiornamenti di sempre, sia sotto il punto di vista delle funzionalità che sotto quello del design.

Nel corso della WWDC 2025, inoltre, è molto probabile che verranno presentate anche tutte le nuove versioni degli altri OS per dispositivi Apple, come per esempio macOS 16, iPadOS 19, watchOS 12 e visionOS 3. Non è escluso, inoltre, il debutto di homeOS, il nuovo sistema operativo dedicato alla domotica che dovrebbe alimentare i futuri dispositivi smart della compagnia di Cupertino. Di seguito tutte le possibili novità.

Sembra essere esclusa, invece, la possibilità di vedere il nuovo Siri con Apple Intelligence in azione durante l’annuale conferenza che si terrà all’Apple Park di Cupertino.

L’appuntamento con il keynote di apertura della WWDC 2025, quindi, è fissato per il 9 giugno alle ore 19:00.

Ultimo aggiornamento: 19 maggio

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le